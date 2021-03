Bomba Uomini e Donne, Riccardo molla Roberta: “Merita di più” e ripensa a Ida: “Ecco cosa provo per lei”. Fan increduli

La storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua fatica a decollare e, nelle ultime settimane, tra i due c’è anche stato un allontanamento fisico. La segretaria di Cassino è da un po’ che non si sente più desiderata, nonostante abbia riaperto il suo cuore e ammesso di essersi nuovamente innamorata. Le parole di Roberta hanno decisamente spiazzato il quarantaduenne tarantino, specialmente per la cassa di risonanza dei social, dove è stato aspramente giudicato. Riccardo parla in una lunga intervista al settimanale di Uomini e Donne, da oggi in edicola

«Rispetto a due anni fa, provo qualcosa in più nei confronti di Roberta; per questo, quando discutiamo, non riesco a fare come se nulla fosse, a lasciarmi andare fisicamente. Sono un uomo che rimugina molto sulle cose, mi dispiace non si sia sentita apprezzata e desiderata» ha confessato Riccardo, che ha anche ammesso: «Sia io che Roberta siamo alla ricerca di sicurezze, e lei me ne sta dando».

Alla domanda su come sta in questi giorni, Riccardo ha risposto: «Non benissimo, ovviamente. Sono pur sempre un essere umano. Capita anche a me di farmi trasportare da tutto quello che accade fuori, da come viene percepito al di là delle telecamere ciò che è successo nell’ultimo periodo in trasmissione. Molte persone hanno frainteso parecchie cose, capendo esattamente il contrario di quello che si voleva dire».

Soprattutto Riccardo è dispiaciuto che Roberta abbia parlato di fatti tanto personali. “Sono rimasto male; poi, ho analizzato la situazione e ho capito che lei ha solo affermato di non sentirsi più desiderata. Ha parlato di una sua percezione. Certo, sentirle dire una cosa del genere non mi ha fatto piacere, anche perché il discorso ha preso tutt’altra piega. In seguito, le ho chiesto di fare attenzione a dire cose che potrebbero essere fraintese da chi ascolta. Come è successo. Detto questo, mi dispiace che lei si sia sentita così e che continui a fare il paragone con ciò che eravamo due anni fa, perché non siamo più quelli di allora…».

Ma è alla domanda se prova lo stesso sentimento che provava per Ida, che Riccardo spiazza tutti: “Non provo lo stesso sentimento forte e potente che mi aveva spronato, in passato, a lasciare lo studio con Ida. Tra me e Roberta c’è una forte attrazione, un legame ma dovrebbe esserci qualcosa di più. Anche Roberta ha sottolineato che in quel modo non sarebbe mai voluta uscire, e ha tutte le ragioni del mondo. Si merita un lieto fine emozionante».

Alla domanda “Crede che a Roberta pesi il fatto di non riuscire a farle provare lo stesso amore che provava per Ida?” Riccardo risponde «Non credo, ma i pensieri delle donne sono imprevedibili. Di certo quel Riccardo così innamorato esiste, mi appartiene. Se Roberta un domani sarà la donna della mia vita, se quel qualcosa in più nei suoi confronti dovesse scattare, avrà tutte le attenzioni del mondo; non saranno mai, però, le stesse attenzioni che ho dato in passato. Roberta è un’altra persona, merita attenzioni diverse perché la nostra storia, qualora sbocciasse, non sarà mai una fotocopia di quella che è stata”. Facci sapere che ne pensi sul gruppo dedicato al programma di Maria de Filippi: gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Riccardo molla Roberta: “Merita di più” e ripensa a Ida: “Ecco cosa provo per lei”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.