Bomba Uomini e Donne, Roberta ha scelto, Fan spiazzati: “Non può essere lui”. La delusione di tutti

Roberta Giusti ha scelto Samuele a Uomini e Donne. La sua scelta era attesa per la registrazione di ieri e infatti c’è stata. Nessun ripensamento per la tronista, che sembrava essere in alto mare nelle registrazioni in onda in questi giorni su Canale 5. Eppure deve esserci stato qualcosa che le ha fatto dare una sterzata verso uno o l’altro. Verso Samuele Carniani, in tal caso.

Luca Salatino non è stato scelto, forse troppe incomprensioni hanno spinto la tronista a raggiungere un porto più sicuro. Con Samuele non ci sono state salite e discese così ripide da causare scontri, stavolta il percorso più lineare ed esserci sempre stato ha premiato. La scelta di Roberta è Samuele, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, ma si resta in attesa delle anticipazioni sulla registrazione della puntata di Uomini e Donne per scoprire come è andata.

Di sicuro il pubblico è rimasto spiazzato e anche deluso dalla scelta di Roberta Giusti: molti erano convinti che sarebbe ricaduta su Luca. Ci aveva visto lungo Giulia De Lellis, invece, che vedendo le esterne con uno e con l’altro aveva visto la tronista più coinvolta con Samuele. Quest’ultimo ha fatto bene a crederci sempre e a donare sempre il meglio di sé alla tronista di Uomini e Donne

Samuele si è mostrato come il ragazzo praticamente perfetto: bellissimo, sensibile, educato e dolce, ha riempito di attenzioni la tronista e soprattutto le ha sempre dato certezze e sicurezze. Samuele c’è sempre stato per Roberta, insomma. Anche lui ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in preda a una crisi, è vero, ma non ha mai avuto i colpi di testa che invece ha avuto Luca.

Con il romano il percorso sarebbe stato forse più tortuoso anche fuori da Uomini e Donne: Roberta e Luca hanno due caratteri che li hanno portati spesso a scontrarsi. Forse però questi scontri sarebbero svaniti senza le telecamere, senza Samuele e con la possibilità di viversi e sentirsi nella quotidianità. Non si saprà mai, perché Roberta ha scelto Samuele e non Luca. Evidentemente in lui ha trovato maggiore serenità. Perché che le piacessero entrambi era abbastanza chiaro: si è dovuta basare su altre sensazioni.

