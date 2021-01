Bomba Uomini e Donne, Scoperta la talpa del trono over, è una famosa Dama over. Scoppia il caos in studio, Lei va via e non torna più. Maria sconvolta

Anche ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e come al solito vi sveliamo le anticipazioni del Vicolo delle news su quello che accadrà a breve in trasmissione. Si apre la puntata anche oggi con Gemma e Maurizio. La dama torinese è stata lasciata dal cavaliere dopo aver avuto rapporti intimi con lui. Maurizio però nella scorsa puntata le si è avvicinato per consolarla e ha riacceso le sue speranze salvo poi ammettere che l’ha fatto solo per amicizia e non intende riprendere la relazione con la donna. Gemma resta molto male della cosa ma sembra che subito si riprenda cominciando a sentire un altro cavaliere, che si chiama sempre Maurizio ( ma che ha già dato un bacio a stampo a Maria) e colpo di scena con un quarantenne di nome Gianluca. Gemma inoltre accusa Maurizio ( il primo) di essere stato condizionato dall’esterno nella scelta di concludere la loro relazione, ma lui nega.

La puntata di Uomini e Donne continua con Armando che è uscito con una new entry del programma di nome Nicole. La donna è più grande di lui, e la cosa li frena un po’ ma comunque decidono di continuare la frequentazione. Il cavaliere napoletano inoltre confessa di aver ricevuto un bigliettino in camerino da parte di Valentina. Lei ammette che ha più volte pensato a lui ma non avendo avuto mai nessuna risposta alla sua richiesta di numero, ha fatto questo gesto per dimostrargli la sua sincerità. Armando però afferma di non volere iniziare una conoscenza con una donna che ha già avuto relazioni anche intime con gli altri uomini del parterre maschile. A questo punto interviene Gianni che accusa Armando di essere maschilista e di dare a Valentina della “facile”.

Armando quindi intavola un lunga discussione, anche piuttosto animata con Aurora. il cavaliere più longevo di Uomini e Donne accusa la dama di essere una spia del programma e di aver rivelato suoi segreti a una nota rivista di gossip sul suo rapporto con la ex Veronica. Aurora si difende e nega ogni accusa, anche perchè è vietato fare “la talpa” e quindi esce dallo studio per portare il suo cellulare a dimostrazione della sua innocenza. Ma la dama non fa più ritorno in studio e sembra scomparsa. Non sappiamo quindi se abbia mostrato il telefono alla redazione e se ci saranno risvolti sulla vicenda con il pericolo che Aurora possa essere cacciata dalla trasmissione.

Si passa finalmente al trono classico di Uomini e Donne e a Davide che dopo la registrazione di ieri ha deciso di vedere Beatrice perché aveva l‘ansia di viversela. Beatrice aveva infatti saltato l’esterna la volta e lui si era molto arrabbiato. Durante la nuova esterna i due si bacinao sulla mscherina più volte e alla fine Davide chiede di spegnere le telecamere per baciare “davvero” anche Beatrice. Il ragazzo è molto confuso. Rivela che all’inizio la sua scelta era Chiara, poi è diventata Beatrice e adesso invece non sa più chi scegliere tra le due. Chiara appare molto scossa, e Davide la invita a ballare ma invece si siedono per parlare. I due hanno una discussione molto accesa, durante la quale Davide accusa la corteggiatrice di essere finta e di piangere ” a comando” e non spontaneamente. Pioggia di lacrime quindi per Chiara che invece afferma di essere sincera e di esserci rimasta molti male per l’esterna fatta con Beatrice

Si passa infine a Sophie. La redazione di Uomini e Donne mostra lo sfogo di Giorgio dopo la registrazione di ieri nella quale aveva avuto uno scontro molto acceso con la tronista. Giorgio ha infatti dichiarato che non merita di essere trattato in quel modo e accusa Sophie di tirarsela troppo. Giorgio inoltre non si è presentato in studio, lasciando Matteo come unico corteggiatore. Matteo dal suo canto si dice contento della cosa, ma Maria lo avverte che non dovrebbe essere scelto per mancanza di avversari. A questo punto Sophie ammette che a lei Giorgio interessa e che andrà a riprenderlo. Matteo quindi resta turbato dalla cosa, ma la tronista gli promette una esterna e tutto rientra. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.