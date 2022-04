Bomba Uomini e Donne: “Sossio ha tradito con una famosa dama del trono over”. Ursula racconta tutta la verità

A quanto pare Sossio Aruta ha voluto interrompere la storia con Ursula in maniera improvvisa. Ma cosa è successo veramente? la coppia nata a Uomini e Donne non tornerà più insieme? Pochi giorni fa Aruta ha condiviso un messaggio shock sui social, che ha deluso Ursula e fatto scoppiare una polemica pubblica. Vediamo cosa è accaduto e cosa ha rivelato l’ex gieffina.

Sossio Aruta lascia Ursula e fa adirare il web

Molte sono le vicissitudini che la coppia ha vissuto nel tempo. Ursula Bennardo e Sossio Aruta infatti, si sono conosciuti la prima volta negli studi di Canale Cinque nel 2019. La loro love story è proseguita oltre l’avventura del dating show ma non ha resistito alla esperienza televisiva successiva. I due hanno partecipato a Temptation Island mettendo alla prova i loro sentimenti e l’esito di quell’esame non è stato dei migliori.

Successivamente la coppia è stata protagonista anche al Grande Fratello Vip e nel reality Sossio ha chiesto la mano di Ursula. Qualcosa purtroppo però poi è andato storto, e adesso a quanto pare il calciatore ha dato alla storia con Ursula il colpo di grazia.

Il criticatissimo annuncio del calciatore

Pochi giorni fa Sossio Aruta ha pubblicato sul suo account Instagram un post in cui annunciava la fine della love story tra lui ed Ursula. Il modo con cui ha pensato di dare questa notizia ha deluso tantissimo la diretta interessata, e non solo. Ursula ci ha tenuto a smentire che il motivo della rottura non è imputabile a un tradimento da parte di nessuno dei due, come invece si vociferava.

Circolava infatti la voce che Sossio avrebbe tradito Ursula con un volto noto del piccolo schermo e in particolare proprio di Uomini e Donne ma la donna ha smentito questa diceria. Lei si è detta adirata perché ritiene che il calciatore non avrebbe dovuto dare in pasto ai social netwotk una questione così intima e soprattutto ha tenuto molto a far sapere che i suoi figli avrebbero appreso la notizia della separazione attraverso la rete.

A quanto pare sono state oltre che il mezzo scelto anche le parole utilizzate dal calciatore a sollevare una grande polemica. Sossio ha condiviso il messaggio della rottura della relazione aggiungendo le parole “Game Over”.

Il post ha ricevuto commenti al vetriolo, ricchi di critiche perché è stata considerata una mancanza di tatto. Secondo alcuni fan addirittura si tratterebbe di una mossa creata a tavolino, di una strategia mediatica per attirare l’attenzione e dare visibilità al suo personaggio. Restiamo in attesa della prossima mossa ma intanto ci auguriamo che la coppia ritrovi la propria serenità.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Uomini e Donne: “Sossio ha tradito con una famosa dama del trono over”. Ursula racconta tutta la verità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.