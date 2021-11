Bomba Uomini e Donne: Sul trono arriva il protagonista appena uscito dal Grande Fratello vip. Fan in delirio. Ecco chi è

GF Vip 6, Nicola Pisu ricomincia da Uomini e Donne: tronista o corteggiatore? Il noto figlio d’arte potrebbe partecipare al programma per dimenticare il flirt con Miriana Trevisan. Eliminato dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip qualche settimana fa, Nicola Pisu pare essere vicino alla partecipazione a Uomini e Donne. Ebbene sì, il noto figlio d’arte potrebbe ricercare il vero amore nello studio di Maria De Filippi dopo la cocente delusione con Miriana Trevisan.

Proprio sulla showgirl, il gieffino si è raccontato a Verissimo nel quale non ha espresso parole di elogio verso di lei. Per tale motivo, gli esperti credono che Pisu possa partecipare al dating show proprio per dimenticarla. Una indiscrezione che sta circolando già d qualche giorno anche se non si sa ancora se potremmo vedere l’ex gieffino nella versione classica del programma o nella versione Vip. A breve infatti potrebbe prendere piede Uomini e Donne vip.

Grande Fratello Vip 6: Nicola Pisu a Uomini e Donne?

Nella casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito ad una relazione che non è mai sbocciata realmente. Non a caso, Nicola Pisu si era preso una cotta per Miriana Trevisan. In un primo momento ci sono stati baci ed effusioni che sembravano annunciare la nascita di una nuova coppia, tuttavia non è stato così. I due si sono allontanati e il figlio d’arte ci è rimasto molto male. Sta di fatto che per lui si potrebbero aprire le porte di Uomini e Donne. Gli esperti sostengono che Nicola voglia ricercare l’amore ancora in tv e pare intenzionato a partecipare ai prossimi provini.

Grande Fratello Vip 6: Nicola diventa tronista o corteggiatore?

Stando a quanto emerso sul web, Nicola Pisu potrebbe ricominciare da Uomini e Donne. Ma in che modo? C’è chi sostiene che Maria De Filippi possa accettare la sua candidatura per la versione vip in programma per la prossima stagione televisiva. Tuttavia, ci sono ulteriori dubbi sul ruolo. Sarà tronista o corteggiatore? Qualcuno è sicura che il figlio d’arte possa sedere sulla poltrona rossa, altri invece escludono tale possibilità e lo proiettano tra i corteggiatori vip. C’è un altro “se” però. Laddove non si dovesse fare la versione vip, il ragazzo potrebbe comunque partecipare al dating show in versione classica.

Grande Fratello Vip 6: le parole di Nicola su Miriana Trevisan

Intervistato a Verissimo nel corso dell’ultimo appuntamento, Nicola Pisu ha manifestato tutto il suo dispiacere per la storia andata male con Miriana Trevisan. Il ragazzo è stato chiaro e conciso nel spiegare i motivi dell’allontanamento da lei, e anche un po’ pungente: “Ero molto innamorato di lei, ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico”. Ecco quindi che Uomini e Donne potrebbe essere il programma giusto per dimenticare la bella showgirl e ricercare magari la sua anima gemella.

L’articolo Bomba Uomini e Donne: Sul trono arriva il protagonista appena uscito dal Grande Fratello vip. Fan in delirio. Ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.