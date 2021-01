Gemma Galgani è la regina indiscussa di Uomini e Donne e Maria De Filippi le regala sempre più spazio in trasmissione, per un motivo ben preciso che riguarda gli ascolti. La dama della parterre femminile del dating show ci tiene compagnia con le sue sventure amorose da ormai 11 anni. La sua carriera televisiva è nata con la storia con Ennio, relazione importante che stava culminando anche in un matrimonio ppi c’è stato Giorgio Manetti, il Gabbiano e a seguire tante altri. In tutte le relazioni di Gemma, infatti, qualcosa è andato sempre storto e la Galgani ha deciso di continuare la ricerca di un compagno di vita grazie all’aiuto della sua presenza nel trono over.

Diventata parte integrante di Uomini e Donne, Gemma mette spesso in scena simpatici siparietti con Tina Cipollari, che dal primo momento non ha nascosto la sua antipatia per la dama. La famosa opinionista ha sempre da ridire sui comportamenti che Gemma Galgani assume con gli uomini che frequenta, e spesso i loro battibecchi riempiono gran parte delle puntate. Sono stati vari i cavalieri arrivati in trasmissione per corteggiare la dama, ma le conoscenze, nonostante i loro inizi promettenti, sono tutte finite allo stesso modo, con la donna in lacrime e il cavaliere stufo.

Sembra che il ripetersi ininterrotto dello stesso tipo di comportamento da parte di Gemma Galgani abbia stufato i telespettatori. In molti si lamentano della dama e affermano che dietro le sue delusioni si nasconde un’attrice che fa tutto solo per ottenere visibilità. In effetti, la donna è diventata ormai un volto noto nel piccolo schermo e partecipa spesso ad altre trasmissioni oltre Uomini e Donne. Anche attualmente, è impegnata in una trasmissione insieme all’influencer Giulia De Lellis. La notorietà, ovviamente, comporta sempre la nascita di haters che criticano spesso la dama.

Nonostante questo, Maria De Filippi continua a darle moltissimo spazio durante le puntate di Uomini e Donne. Solo nell’ultima settimana, due delle cinque registrazioni andate in onda sono state dedicate a Gemma Galgani che è alle prese con una ennesima chiusura, quella con Maurizio. Il solito teatrino si è ripetuto: la storia è iniziata al meglio, con la 71enne entusiasta e felice. Dopo solo 1 mese e mezzo, ha cominciato a pretendere di più dal cavaliere che, stufo degli attacchi e delle lamentele, ha deciso irrevocabilmente di interrompere la relazione.

La puntata in cui Maurizio ha deciso di non vedere più Gemma Galgani è stata seguita in tutta Italia, raggiungendo il maggior numero di ascolti non solo della settimana, ma dell’intera stagione televisiva. La fine della storia tra i due partecipanti del trono over è stata seguita da ben 3.505.000 telespettatori con uno share del 24,7%. Mentre la puntata in cui sono arrivati nuovi corteggiatori per la Galgani è stata vista da 3.321.000 persone, con share del 23,2%. Insomma, i numeri parlano chiaro, ed evidentemente Maria De Filippi si basa su quelli, piuttosto che sulle sterili critiche, consigliata anche da Maurizio Costanzo, fan della dama e indubbiamente esperto di share.

A quanto pare a Maria de Filippi conviene tenere Gemma nel trono over di Uomini e Donne e proprio per questo sarebbero preferiti sempre i suoi corteggiatori rispetto ad altri. Molti si chiedono infatti se alcuni non vadano li solo per ottenere visibilità associando il loro nome a quello di Gemma e non per un reale interesse nei confronti della Dama. A dimostrazione di ciò anche alcune segnalazioni che parlerebbe di un tradimento di Maurizio con un altra donna e anche dell’ultimo arrivato Gianluca che avrebbe addirittura accusato la Dama di fare teatrini di proposito proprio per lo share. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere Commentando con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.