Bomba Uomini e Donne, Svelati gli altarini: “Maria de Filippi si fa comandare. Ecco chi decide tutto. Svelato il rapporto segreto con Gemma. Ora dico la verità”

Giorgio Manetti è intervenuto in un’intervista per Nuovo Tv ad esprimere i suoi pensieri sulle storie che attualmente stanno spopolando a Uomini e Donne. L’ex cavaliere, in particolare, ha parlato di Gemma Galgani, la famosissima dama che da più di 10 anni è protagonista del trono over e continua ancora oggi la sua ricerca del vero amore. Sono stati tanti gli uomini che la donna ha incontrato durante il suo percorso ma, per i fans più longevi del dating show, è impossibile dimenticare la sua storia proprio con Giorgio, detto il Gabbiano, che ha emozionato ed entusiasmato il pubblico a casa, ma l’ex cavaliere lancia una frecciatina anche a Maria de Filippi. Vediamo cosa ha detto.

Una storia, quella tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che non è andata a buon fine, con grande dispiacere della dama. Tutto è finito quando in studio è arrivata Caterina, donna con cui il Gabbiano ha intrapreso una conoscenza all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, che è poi sbocciata in una vera e propria relazione, al punto che i due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme per continuare la loro storia all’esterno. E ancora oggi formano una coppia e vivono in una villa tra le colline toscane, mentre Gemma rimane protagonista indiscussa del trono over.

Il nome di Giorgio Manetti non è mai stato dimenticato a Uomini e Donne, e spesso viene tirato in ballo proprio da Gemma Galgani, ma anche dai due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tina in particolare mette spesso in scena dei battibecchi e delle discussioni con la dama, che adesso sta vivendo una relazione con Maurizio, mentre è diventata molto amica dell’ex cavaliere al punto da continuare a frequentarlo. E’ stata ripresa anche in un’uscita con il suo compagno, Giorgio e Caterina e questa è diventata argomento di discussione all’interno del dating show della de Filippi.

Oggi Giorgio Manetti ha deciso di commentare in prima persona il ruolo della sua ex fidanzata nello studio di Uomini e Donne, ma le sue parole non sono state molto incoraggianti, anzi. L’ex cavaliere ha espresso un giudizio negativo riguardo la scelta della redazione di puntare tanto su Gemma Galgani, che a suo parere avrebbe stancato i telespettatori, e ha tirato in ballo direttamente Maria De Filippi: “Maria è un’ottima conduttrice e non credo che le scelte le faccia soltanto lei. E’ strano che continui a credere in Gemma. Puntano molto su di lei, anche perché è l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne”.

Giorgio Manetti ha proseguito consigliando agli autori del dating show di cambiare un po' gli argomenti, considerato che molte puntate sono incentrate proprio sugli amori di Gemma Galgani: "Il pubblico è stanco di lei dopo undici anni". Insomma secondo Giogio Maria de Filippi si farebbe influenzare e solo per questo manterrebbe in studio Gemma. Riguardo il suo rapporto col piccolo schermo, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha svelato di aver rifiutato l'invito di Alfonso Signorini ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma di essere invece molto interessato a L'isola dei famosi, che inizierà a marzo. Non è l'unica relazione di Gemma in lizza per il relity: tra i possibili partecipanti c'è anche il nome di Nicola Vivarelli, detto Sirius.