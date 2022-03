bomba-uomini-e-donne,-svelato-il-rapporto-tra-il-cavaliere-e-antonella-elia-“e’-molto-spinta,-abbiamo-fatto-tutto”

Oggi con noi per Più Donna abbiamo Bohdan, ex corteggiatore di Samatha a Uomini e Donne e anche ex tentatore di Temptation Island, in cui fece coppia con Antonella Elia.

Ciao Bohdan come stai ? Come mai non ti stiamo più vedendo in tv?

Buongiorno, tutto bene. Ho la fortuna di lavorare, di star bene e soprattutto di essere in Italia, a differenza dei miei parenti. Sto andando avanti, sto pensando alla mia attività e sto cercando di mettere a posto la mia vita.

Bohdan sei un volto già noto di Maria de Filippi perché prima di approdare a Uomini e Donne hai partecipato come Tentatore a Temptation island. Che ricordi hai ? Come é finita ?

Non esageriamo. Ho avuto la fortuna di fare due programmi che produce lei e devo ringraziarla moltissimo, perché per un ragazzo della mia età è un’occasione importante. Ho partecipato all’edizione di Tempation Island Vip con Antonella Elia, con lei ho legato moltissimo. E’ stata un’esperienza stupenda, perché anche con il gruppo dei tentatori ho creato un bel legame e siamo rimasti in contatto, persone stupende. Con Antonella invece abbiamo perso i contatti una volta usciti dal programma. Ma andavamo molto d’accordo, eravamo simili su tante cose. E’ una persona fortissima, molto spinta nella vita, è impossibile tenerla ferma. Ho visto che l’hanno criticata moltissimo ma perché non l’hanno conosciuta da vicino. E’ una bomba. Non la sento e non la vedo, ci siamo lasciati lì dopo il programma. L’ha dichiarato anche lei al falò finale con Pietro, che provava una certa simpatia per me, come io per lei. Abbiamo fatto anche la pole dance insieme, qualsiasi cosa si poteva fare, l’abbiamo fatta. Ma è finita la.

In che rapporti sei rimasto con la tronista curvy? la senti ancora vi siete chiariti?

Con la Sam tutto bene, abbiamo avuto modo di sentirci e di chiarire. Nulla contro di lei, abbiamo fatto insieme un percorso particolare ed è stato bellissimo. Mi ha scritto anche per il fatto dell’Ucraina ed è stata molto carina, è una donna di cuore. Adesso non ci stiamo sentendo, è solo un rapporto amichevole ma mi piacerebbe prendere un caffè con lei. Mi ha scritto esclusivamente per sapere come andavano le cose, non c’è nulla di intrigante. Siamo adulti e abbiamo la maturità di sostenerci l’un con l’altra.

Secondo te tutto quello che é andato in onda ti rispecchia?

Qualcosa di me è saltato fuori ma ovviamente non tutto. In queste situazioni si creano delle discussioni, se dicono delle cose che magari vengono interpretate male. Si crea l’immagine di una persona che non sei. Diciamo che siamo al 50%.

Lo stai guardando uomini e donne e lo rifaresti?

Mi capita di vedere qualche puntata. Mi piaceva molto Matteo, è un combattente come me. Io lo rifarei anche domani a occhi chiusi,. ma credo che non mi verrà data quest’altra occasione. Rifarei tutto in modo diverso, molto più aperto e molto più spinto, sarei molto più me stesso.

Come ti senti adesso che c’è la guerra in Ucraina?

Noi ucraini siamo molto strani, bruschi, ma non c’è popolo legato alla sua terra come noi. Sapere che c’è mio padre è lì con tutta la mia famiglia a imbracciare le armi e combattere mi fa sentire un fuoco dentro. Io sto qua a tirare la pacchia, ma ho anche delle responsabilità qui, c’è mia mamma e mia sorella. Spero che questa situazione finisca al più presto possibile, la guerra è per i ricchi, non per noi poveri.

