Bomba Uomini e Donne, svelato l’inganno del trono classico: “Si vede ancora con l’ex, sta fingendo”, Tronista in lacrime: “Mi dispiace”. Cos’è successo

Uomini e Donne ci riserva sempre tantissimi colpi di scena che emozionano i telespettatori. In attese delle scelte che avverranno, stando alle anticipazioni, a fine gennaio, vediamo che ci sarà un duro colpo per Sophie Codegoni che prenderà anche una drastica decisione. Il suo percorso infatti con Matteo Ranieri subisce una nuova battuta d’arresto a causa di una segnalazione sulla ex fidanzata del corteggiatore. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata registrata il 29 dicembre…

Prima della segnalazione sulla ex, riportata nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, riassumiamo quel che è successo tra Sophie e Matteo e che vedremo nelle prossime puntate. Secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne, registrata venerdì 18 dicembre, tra Sophie e Matteo era tornato il sereno, nonostante la decisione di lei di non portarlo in esterna… Ecco cosa aveva rivelato la pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver: Sophie Codegoni è uscita in esterna con Giorgio e Antonio. In studio Matteo Ranieri ha chiarito il motivo per cui nell’ultima puntata, che vedremo la settimana prossima, le avrebbe risposto “no” ad un’eventuale scelta. Lei lo ha perdonato. Matteo le ha fatto anche una sorpresa.

Anticipazioni segnalazione: Matteo sente la sua ex?

Ma a quanto pare ci sarebbe altro dietro la dichiarazione di Matteo sul no a Sophie se fosse lui la sua scelta. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata il 29 dicembre, riportano una segnalazione inaspettata di Sophie su Matteo e la sua ex fidanzata. Ecco cosa ha rivelato il il Vicolo delle News sulla loro esterna e sull’anticipazione: Matteo Ranieri inizia la sua esterna arrampicandosi sulla scala che dà sulla finestra dell’hotel dove alloggia Sophie. Scendono e vanno a scorrazzare su un’apetta sopra un prato. I due si baciano più volte sulla mascherina in modo molto tenero.

Durante la puntata di Uomini e Donne, Sophie dice a Matteo di aver saputo che la sua ex si è rifatta avanti, lui però giura sulla nonna che non è vero, si son lasciati a febbraio e a maggio lui ha restituito i vestiti alla madre, visto che convivevano, ma da lì non han avuto più nessun tipo di contatto con lei. La Tronista pare credergli an che se questa segnalazione l’ha molto scossa perchè spiegherebbe come mai lui, nonostante l’evidente infatuazione, le avrebbe risposto di no nel caso fosse stata la scelta. Comunque Sophie decide di far proseguire Matteo nel suo corteggiamento a Uomini e Donne

Purtroppo chi lascia invece la trasmissione è Antonio, altro corteggiatore di Sophie. La tronista infatti molto dispiaciuta decide di eliminarlo e di restare solo con Matteo e Giorgio. Antonio nell’ultima puntata di Uomini e Donne aveva dichiarato a Sophie di essersi innamorato di lei ma a quanto pare i suoi sentimenti non erano ricambiati. Sophi ha detto di essere molto dispiaciuta ma che la sua scelta finale sicuramente non sarebbe ricaduta su di lui e quindi le sembrava più giusto mandarlo via. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.