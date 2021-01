Bomba Uomini e Donne, Svelato l’Inganno del trono over, Gemma distrutta e in lacrime costretta all’Addio alla trasmissione. L’annuncio sconvolge i Fan. Cos’è successo

Le ipotesi riguardanti l’addio di Gemma Galgani dalla sua trasmissione di punta, sembrano aver trovato conferma. Ad aver spinto questa voce, che oramai non si tratta più di una semplice supposizione, è il suo rapporto sempre più travagliato con Maurizio Guerci, il corteggiatore della donna. Poco tempo fa, Guerci aveva espresso parole di amore e gratitudine nei suoi confronti, facendo presagire ad una storia d’amore solida e duratura nel tempo. Ma le recenti complicazioni, hanno messo in evidenza un rapporto che si è andato inevitabilmente a complicare nell’ultimo periodo. Ecco cosa è successo con esattezza.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per sempre? Dolore enorme

La celebre trasmissione di Uomini e Donne, riparte da oggi, giovedì 7 gennaio. Le puntate che però vedremo andare in onda risalgono alla registrazione del 29 dicembre scorso in quanto anche se non è andato in onda, Maria de Filippi ha continuato a lavorare registrando nuove puntante del dayting show più seguito di Canale 5. Nelle prossime puntate vedremo quindi che la storia tra Gemma e Maurizio andrà piano piano sgretolandosi e che il cavaliere alla fine chiuderà con la dama del trono over decidendo di mettere fine alla relazione.

Una batosta che Gemma non si aspettava proprio. La dama storica del trono over di Uomini e Donne, dopo Giorgio Manetti, il Gabbiano, non era riuscita a trovare nessuno che le potesse interessare tanto da voler uscire con lui dal programma. Cosa avvenuta invece con Maurizio tanto che tra i due c’è stato anche più di un rapporto intimo. Il fatto increscioso che ha messo in dubbio la partecipazione al programma da parte della donna, con conseguente addio, è inerente ad un rifiuto ricevuto dal suo attuale spasimante. Sembra infatti che l’uomo non abbia accettato di passare il Capodanno con lei anzi l’abbia passato con una donna misteriosa che lui definisce amica, ma che sarebbe molto di più

E’ Tina a smascherare una presa in giro bella buona. Secondo l’opinionista infatti Maurizio avrebbe preso in giro tutti mantenendo una relazione con un’altra donna fuori Uomini e Donne. Il racconto di Gemma ha poi confermato tutto. Il 26 infatti la dama ha chiamato il cavaliere per chiedere spiegazioni in merito alla sua scomparsa, mentre stava a telefono con lui ha sentito il citofono e Maurizio le ha bruscamente riattaccato il telefono in faccia senza più richiamarla. A detta di lui sarebbe arrivata a casa sua una vecchia amica che ha chiesto il suo conforto per problemi familiari ma la verità sembra decisamente un’altra, ovvero che il cavaliere abbia nascosto una relazione fuori dal programma.

Un brutto colpo per Gemma che è sembrata a tutti molto scossa dalla cosa. Voci vicinissime alla Dama fanno presagire che la stessa si sia stancata di queste delusioni e del fatto di essere usata solo per avere visibilità. In molti infatti si prendono gioco dei suoi sentimenti solo perchè è ormai famosa all’interno del programma e proprio per questo Gemma avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi al nuovo programma prodotto sempre dalla Fascino di Maria de Filippi, di cui lei è la conduttrice insieme a Giulia de lellis. Si chiama Giortì e sta già andando in onda su Witty e racconta le feste dei vip. Insomma Gemma starebbe pensando a lasciare Uomini e Donne o a rivestire un altro ruolo all’interno della trasmissione, ma non a lasciare la tv. Se volete altre anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne LEGGETE QUA

