Bomba Uomini e Donne, Tina Cipollari, Addio da opinionista: nuovo ruolo per lei. Fan sotto choc, ecco cosa farà

Si susseguono le indiscrezioni sulle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo le prime due registrazioni di Uomini e donne dove sono stati presentati i nuovi tronisti e i nuovi cavalieri, nelle ultime ore sta circolando una nuova indiscrezione sul web. Oggi, infatti, potrebbe esserci il terzo incontro con il ragazzi parterre e la puntata potrebbe concentrarsi su Tina Cipollari, vediamo perché.

Tina Cipollari di nuovo single

Dopo l’addio a Kikò Nalli, dalla quale ha avuto tre figli dopo il matrimonio, Tina Cipollari è rimasta sola a lungo. Da circa due anni, però, la storica opinionista di Uomini e donne si è fidanzata con un imprenditore fiorentino, Vincenzo Romano.

Tra i due si è parlato di un forte sentimento e spesso anche di nozze. Dopo una crisi superata lo scorso anno, la coppia si è riavvicinata ma da giorni sembra essere confermato un nuovo addio. Inoltre, la Cipollari qualche mese fa ha anche lasciato Roma per trasferirsi in Piemonte. Cosa è successo realmente a Tina e a Vincenzo ancora non lo sappiamo ma è possibile che nelle prossime interviste ne parlerà la stessa Vamp.

Intanto, come detto in precedenza, in rete circola un rumors molto interessante. Visto che la splendida bionda è tornata single Tina Cipollari potrebbe rimettersi in gioco e potrebbe farlo proprio nel programma che le ha dato popolarità. E’ possibile che lasci il suo ruolo da opinionista per diventare dama? Si era già ipotizzano un trono solo per lei, Certo se ciò dovesse accadere di sicuro i suoi fan ne saranno entusiasti.

Uomini e donne: gli addii e i ritorni in questa stagione

ll Trono Over di Uomini e Donne è ripartito da qualche veterano e da molti volti nuovi. Le dame per quest’anno dovranno fare a meno di Alessandro Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli. Sembra infatti che tutti e tre durante questa estate abbiano trovato la loro anima gemella come abbiamo raccontato in esclusiva con la nostra intervista di qualche giorno fa

Anche Nicola Vivarelli non si è fatto vivo al momento, e sembra che la sua frequentazione con una giovane ragazza proceda a gonfie vele. Lo stesso vale anche per Valentina Autiero e Roberta di Padua. Confermate invece nel trono over di Uomini e Donne, le rivali Gemma Galgani e Isabella Ricci. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

