Bomba Uomini e Donne, Tina Cipollari trova di nuovo l’amore con un cavaliere del trono over. Lo Scoop pazzesco, ecco chi è

Il famoso cavaliere sceso per una dama perde completamente la testa per la famosa opinionista Tina Cipollari a UeD. Ecco di chi si tratta e quali sono le parole spese a riguardo. Come ben saprete il rinomato programma condotto dalla famosissima conduttrice Maria De Filippi offre a tutti coloro che lo desiderano l’opportunità di incontrare la propria anima gemella. Non sempre però i desideri dei partecipanti vengono soddisfatti a pieno e per questo motivo infatti, soprattutto nel parterre over, molti rimangono con il fiato sospeso per parecchio tempo senza trovare la persona giusta.

All'interno dello studio del dating show ovviamente non vi sono solo coloro che partecipano attivamente alle dinamiche. Gli opinionisti ad esempio non prendono parte fisicamente alle dinamiche poi trattate nello studio ma bensì si limitano ad osservare ed a trarre poi le dovute opinioni a riguardo. In particolare Tina Cipollari non si limita semplicemente a questo, tende infatti ad esprimere il suo giudizio in modo molto deciso, senza pensarci troppo.

In numerosi, avendo un carattere completamente diverso dal suo, non comprendono a pieno gli interventi di Tina ed anzi reputano questi ultimi come inaccettabili per via della franchezza usata. Uno dei presenti nel parterre però non è affatto d’accordo con questo ultimo punto. In questi ultimi giorni abbiamo assistito agli innumerevoli interventi della donna, solitamente appoggiati dal suo collega Gianni Sperti anche se i due non sempre si ritrovano sulla stessa lunghezza d’onda.

Un cavaliere in particolare però stima molto Tina Cipollari ed ha letteralmente perso la testa per lei. Stiamo parlando di Franco Fioravanti, il quale inizialmente si è presentato nello studio per poter conoscere la dama Nadia. Con Quest’ultima non ha poi trovato alcuna affinità. Lui, uomo dal forte carattere, a confessato che il realtà gli interventi della donna non gli dispiacciono affatto ed anzi da parte sua sono molto apprezzati.

“Tina, ti porterei a cena fuori. La porterei in un celebre ristorante di cucina romanesca nel quartiere di Torpignattara: molto semplice, spartano ma il cibo è eccezionale. Comunque, a dire la verità Tina mi sta molto simpatica e credo di non esserle totalmente antipatico nemmeno io. Anzi, almeno con me trova una sponda per le sue battute! Secondo me il contradditorio le fa piacere, potrebbe persino divertirla.” Queste sono le parole dell’uomo riguardo una possibile uscita con la famosa opinionista di Uomini e Donne, dichiarazioni rilasciate direttamente al “Uomini e Donne Magazine”.

