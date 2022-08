bomba-uomini-e-donne:-torna-federica-aversano-ma-non-sul-trono.-nuovo-ruolo-per-lei,-di-chi-prende-il-posto

Nuove anticipazioni emergono per i fan di Uomini e donne. L’amatissimo programma sta per tornare e ci sono tante novità in vista. La prima riguarda un’ex corteggiatrice del trono classico, Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni pare che Maria la rivoglia nel suo dating show per darle un’altra opportunità. Ma, a sorpresa, la ragazza non sarà di nuovo una corteggiatrice né tanto meno una tronista del trono classico. Scopriamo insieme quale ruolo avrà nella nuova edizione.

Federica Aversano è stata la corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri, nell’ultima stagione di Uomini e Donne. Purtroppo, però non ha vissuto il lieto fine che sperava poiché è stata la non scelta del ragazzo nonostante tra i due ci fosse stata una bellissima sintonia sin dai primi giorni. La fortunata, invece, è stata la rivale Veronica Cardone. La ragazza, in compenso, ha fatto breccia nei cuori del pubblico e della padrona di casa, Maria De Filippi tanto che la vuole far tornare nel programma.

Federica vive a Caserta e ha 28 anni e, nonostante la sua giovane età, è laureata sia in Scienze Politiche che in Giurisprudenza. Inoltre, ha un figlio, di nome Luciano, che avuto dalla relazione con l’ex fidanzato Danilo. Ora è single. Ebbene, secondo l’indiscrezione di MondoTv24, Maria De Filippi sta pensando di riservarle un posto particolare nel parterre del trono over di Uomini e donne. Questo perché la corteggiatrice, nel corso dei mesi nel programma, ha sempre attirato l’attenzione di molti cavalieri.

In particolare i famosissimi cavalieri di U0mini e donne, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza hanno sempre fatto ottimi apprezzamenti su di lei. Inoltre, si tratta di entrambi gli ex fidanzati di Ida Platano, l’altra dama veterana del programma. Dunque, il ritorno di Federica nel programma, soprattutto nel trono over, potrebbe cambiare tutto e creare una sorta di rivalità tra le due donne. Ciò, senza dubbio, coinvolgerà maggiormente la curiosità del pubblico.

Per ora, non si hanno notizie certe, si tratta solo di voci di corridoio che non sono state ancora né smentite né ufficializzate dai diretti interessati. Per di più, anche il gossipparo Amedeo Venza ha pubblicato l'anticipazione e, di solito, le sue sono sempre fonti accreditate. Siccome tra un mese il programma ripartirà, basta aspettare poche settimana per avere maggiori informazioni più dettagliate. Chissà che Federica non lanci qualche indiscrezione sul suo profilo instagram.

Bomba Uomini e Donne: Torna Federica Aversano ma non sul trono. Nuovo ruolo per lei, di chi prende il posto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.