Bomba Uomini e Donne, Torna Giorgio Manetti per Isabella, la reazione di Gemma è da paura. Cos’ha fatto, Fan in delirio

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha reagito affatto bene alla notizia che Giorgio Manetti, suo storico ex compagno di cui è stata molto innamorata per anni, potrebbe realmente tornare in trasmissione. Ma non sarebbe uno dei tanti cavalieri del trono over, bensì verrebbe per conoscere la dama 63enne Isabella Ricci, che da quando è approdata nel talk show di Canale 5 è la sua rivale per eccellenza.

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne: la reazione di Gemma

“Lei non voleva che io parlassi di lei” ha tuonato Gemma Galgani scagliandosi contro Isabella Ricci non appena ha sentito fare il nome di Giorgio Manetti. “Ha proprio detto ‘io non voglio che questa donna parli di me e intervenga sulle mie cose nel programma’. Poi però ho letto la sua intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ed è stata lei a parlare di me e anche di Giorgio Manetti!” ha proseguito, indignatissima.

La Galgani si scaglia contro la rivale Isabella Ricci

E ancora, la nota dama del trono over di Uomini e Donne ha proseguito furiosa: “Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia”. “Tu non sarai me, non potrai mai!” ha concluso, lasciando tutti senza parole. Insomma, vista la reazione di Gemma al solo pensiero che Giorgio possa tornare per Isabella, non osiamo immaginare cosa succederà quando (e se) tornerà per davvero!

Dalle ultime indiscrezioni infatti, pare che il Gabbiano abbia davvero intenzione di fare il suo ritorno negli studi di Uomini e Donne. Sarebbe un bel colpo per Maria de Filippi che vedrebbe ripetersi un triangolo che ha appassionato milioni di telespettatori. Se Giorgio infatti tornasse per Isabelle sicuramente ne vedremo delle belle. Il cavaliere tra l’altro è molto amico anche di Tina Cipollari on cui si vede anche fuori e quindi potrebbe addirittura coalizzarsi con lei contro la Galgani

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna sui social dopo il Covid e spiazza i fan

La dama piè famosa del trono over, che di recente ha contratto il Covid, è tornata a scrivere su Instagram. Seguitissima sul suo profilo Instagram che vanta centinaia di migliaia di followers, Gemma Galgani è tornata a scrivere per la prima volta da quanto ha contratto il Covid-19 che l’ha costretta ad assentarsi all’ultima registrazione di Uomini e Donne. Ma la dama del trono over ha spiazzato tutti perché nella storia pubblicata non ha dato alcuna informazione sulle sue condizioni di salute, limitandosi a pubblicare degli orologi a pendolo e la canzone “Time”. Forse perché il tempo quando si è malati non passa mia? Chissà! Intanto i fan sono preoccupati e continuano a chiederle notizie.

