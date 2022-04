bomba-uomini-e-donne,-ufficiale:-addio-a-gianni-sperti.-nessuno-si-aspettava-la-reazione-di-maria-de-filippi,-fan-sotto-choc

Da sempre uno dei pilastri di Uomini e Donne con i suoi commenti pungenti che dividono l’opinione pubblica, Gianni Sperti sarebbe pronto ad intraprendere un nuovo percorso artistico lontano dal talk show. Non a caso, come svelano gli esperti, l’opinionista sarebbe finito nel mirino di un reality in arrivo ad autunno sulle reti Mediaset. Stiamo parlando de La Talpa che con buona probabilità dovrebbe ritornare sul piccolo schermo con una nuova edizione.

Uomini e Donne: Gianni Sperti corteggiato da La Talpa

Com’è ormai risaputo, i vertici Mediaset sarebbero intenzionati a riproporre La Talpa, storico reality che è andato in onda l’ultima volta nel 2008. Per un anno intero si è parlato del ritorno del programma, ma c’è sempre stato un dietro-front. Quest’anno però sarebbe la volta buona, in quanto il reality potrebbe essere trasmesso in autunno 2022 o, comunque, per gli inizi del 2023.

Ecco quindi che la produzione starebbe iniziando ad allestire il cast dei 10 concorrenti. Tra questi potrebbe esserci proprio Gianni Sperti, il quale avrebbe fatto assai gola agli autori. Tra le parti, stando ai rumors, sarebbero iniziati i primi timidi contatti. La produzione vorrebbe fortemente un protagonista dello show di Maria de Filippi. In passato aveva partecipato al programma anche Tina Cipollari, che per il reality aveva abbandonato il suo ruolo da opionista

Uomini e Donne: Gianni lascia il programma?

Stando a quanto rivelato sul web, La Talpa potrebbe ritornare sulle reti Mediaset a partire del mese di ottobre 2022. Si ipotizza che possa essere più Italia 1 il canale che lo trasmetterà invece che Canale 5, il quale darà la priorità ai programmi più affermati e sicuri in termini di ascolti. Ecco quindi che, laddove fosse confermata la presenza di Gianni Sperti tra i concorrenti, quest’ultimo dovrà fare a meno per forza di cose alla poltrona di Uomini e Donne.

Tuttavia, il suo non sarebbe ovviamente un addio, ma semplicemente un’assenza di circa due mesi. La stessa Maria De Filippi, raccontano le voci di corridoio, sarebbe più che favorevole al nuovo progetto di Gianni Sperti, come lo era stata per Tina. Insomma Gianni avrebbe anche l’approvazione della padrona di casa di Uomini e Donne, e la cosa sarebbe ormai quasi fatta.

