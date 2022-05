Bomba Uomini e Donne: Ufficiale addio di Gemma Galgani: “Inizio una nuova avventura lavorativa”. Ecco cosa farà

La dama Gemma Galgani, ormai famosissima per la sua longeva partecipazione al programma Uomini e Donne, è spesso al centro del gossip. Di solito lo è a causa delle dinamiche che accadono nello studio di Maria De Filippi. Questa volta, però, pare che sia ben lontana dal programma tanto da volerlo abbandonare per una nuova avventura lavorativa di cui nessuno se lo aspettava. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutti siamo abituati a vedere Gemma Galgani nel ruolo di dama sulle poltrone di Uomini e donne. Molto spesso è stata protagonista, insieme a Tina Cipollari, di accesi litigi, discussioni che talvolta si sono rivelati dei veri e proprio sketch iconici. Ultimamente, però, gira voce su un cambio di rotta per la dama. Potrebbe far parte del nuovo film de I simpson. Precisamente il suo ruolo sarebbe quello della doppiatrice. La notizia ha già fatto il giro del web e i fan più accaniti sono davvero impazziti e a tratti increduli.

La famosa serie americana che tutt’oggi viene ancora trasmessa su Italia 1, pare che ritornerà dopo ben 15 anni dalla prima pellicola del 2007. La distribuzione in Italia dovrebbe avvenire nel dicembre 2023. Matt Groening avrebbe già firmato un accordo con la Disney per realizzarne il sequel. Non si hanno ancora notizie certe né sulla trama né sui personaggi. Certo è che, in Italia, i personaggi dovranno essere doppiati in lingua italiana e Gemma potrebbe essere proprio una dei doppiatori.

In realtà, Gemma Galgani non è del tutto nuova in questo ambiente. Lavora a teatro da tantissimo tempo e ciò le ha permesso di avere molti contatti sia con la televisione che col cinema italiano. La proposta di doppiatrice, infatti, sarebbe avvenuta proprio nel suo ambiente lavorativo. In particolare, ci sarebbe lo zampino di Massimo Lopez, attore, comico, doppiatore, imitatore e conduttore televisivo italiano.

Per quanto riguarda il doppiaggio, Massimo stesso doppia il famoso personaggio di Homer Simpson, prendendo il posto, dalla 23esima stagione, del leggendario Tonino Accolla morto nel 2013 dopo una lunga malattia. Gemma e Massimo si sarebbe incontrati casualmente al Teatro Colosseo di Torino dove lei lavora e vive. I più pettegoli, vicino ai due attori, hanno rivelato alcune indiscrezioni dei loro discorsi. Lopez avrebbe detto alla dama che, in caso di un nuovo film de I Simpson, lei sarebbe stata perfetta per doppiare uno dei personaggi.

Tutto ciò sarà vero o si tratta solo di gossip? Certo è che la Galgani darebbe davvero una svolta alla sua vita e al suo lavoro, acquistando sempre più notorietà. Nel mentre, attendiamo notizie certe dalla diretta interessata che, chissà, potrebbe dare l'annuncio proprio a Uomini e donne da Maria De Filippi.

