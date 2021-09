bomba-uomini-e-donne,-ursula-attacca-sossio-dopo-la-rottura,-parole-al-veleno:-“ecco-che-mi-ha-fatto”

Poche ore fa, Sossio Aruta ha annunciato la rottura con Ursula Bennardo dipingendo la loro decisione come se fosse stata presa di comune accordo. La dama era rimasta in silenzio fino a questo momento. In queste ore, però, anche la protagonista ha deciso di intervenire sui social sulla questione ed ha fatto emergere una versione dei fatti completamente differente. Scopriamo cosa è accaduto.

Gli attacchi di Ursula contro Sossio Aruta

Dopo che Sossio Aruta ha annunciato la separazione da Ursula Bennardo, quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio su Instagram e raccontare la sua verità. L’ex calciatore ha dichiarato che i due hanno deciso di interrompere la loro storia a causa di incompatibilità caratteriale. Malgrado avessero da poco dato alla luce la loro bambina, purtroppo, per la coppia non c’è stato verso di recuperare.

Ad ogni modo, Sossio ha lasciato intendere che la rottura fosse stata quasi pacifica, in quanto presa di comune accordo. La verità, però, sembra non essere esattamente questa. Ursula, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram il commento di un fan, il quale ha ritenuto inopportuno il modo in cui Aruta abbia annunciato la fine del rapporto. Il giovane, infatti, ha adoperato la frase “Game over”. L’utente in questione, allora, ha detto che è assurdo definire “gioco” un rapporto serie ed importante.

Ursula Bennardo rompe il silenzio

Ebbene, Ursula Bennardo si è trovata perfettamente d’accordo con la disamina dell’utente in questione, pertanto, si è scagliata contro Sossio Aruta. La dama ha detto che, purtroppo, al mondo esistono anche persone che vivono tutto come se fosse un gioco. In seguito, ha aggiunto che tali individui si comportano in questo modo andando anche a ledere l’integrità e la dignità di una famiglia.

E ancora: “Buongiorno amici. Mi dispiace essere assente. Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda..non solo la rottura improvvisa della mia famiglia, ma in più doverlo leggere sui social dopo poche ore. Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non sapevano della situazione neanche due dei miei tre figli. Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri. Tutto sommato stiamo bene, al più presto sarà con voi più forte e grintosa di prima”.

Insomma, si tratta di frasi piuttosto serie e gravi che lasciano intendere che la loro sia stata una rottura tutt’altro che serena e tranquilla. Per il momento, però, l’ex calciatore non è intervenuto ulteriormente per replicare a quanto detto dalla sua ex compagna. In molti sul web, intanto, si stanno facendo qualche domanda. I due, infatti, fino al giorno prima del grande annuncio sembravano sereni e innamorati, cosa sarà mai successo in un giorno? La sensazione è certamente quella che non è affatto finita qui e presto ci saranno altri risvolti.

