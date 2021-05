Bomba Ylenia Carrisi, Maurizio Costanzo svela il destino della ragazza. “Io so”. Fan sotto choc

Si torna a parlare della figlia di Albano e Romina Power scomparsa ventisei anni fa e mai ritrovata, Ylenia, primogenita della coppia aveva solo 24 anni quando non si sono più avute notizie di lei che si trovava a New Orleans. Nel corso degli anni le ipotesi su quello che le possa essere successo sono state davvero tante, a cominciare con l’omicidio fino ad arrivare al suicidio, ipotesi che lo stesso cantante ha sempre sostenuto. A parlare della vicenda nelle ultime ore è stato proprio il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo che nello specifico si è soffermato sul dolore di Romina mai rassegnata alla sorte della figlia.

Ylenia Carrisi è ancora lei l’argomento più importante per i suoi genitori e in particolare per la madre Romina che non si è mai rassegnata all’idea che la ragazza possa essere morta. Dell’argomento oggi ne parla anche Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui rispondendo alla domanda di un lettore ammette: “la perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile, che ti lascia dentro un vuoto incolmabile. Comprendo, quindi, questa donna afflitta dal dolore ancora dopo 26 anni”.

Delle parole davvero giuste quelle del giornalista che forse anche solo per un secondo si è immedesimato nel dolore di una madre che non ha mai saputo veramente quale è stato il destino della figlia. “Non so dirle se le notizie che, talvolta, vengono pubblicate siano vere oppure no. Io so che Romina pensa sempre alla figlia” ha infine concluso ammettendo un sentimento che tutti abbiamo pensato. Insomma davvero un argomento spinoso, l’ultima testimonianza presa in considerazione è stata quella del guardiano dell’Acquaria Comunale di New Orleans che ha visto una donna che corrisponde all’identikit gettarsi nel fiume Mississipi, ma la verità è ancora oggi un mistero.

La scomparsa di Ylenia Carrisi, a distanza di 27 anni, fa ancora discutere molto e a Chi L'ha Visto è stata pubblicata un fotografia che potrebbe rivelare il volto della ragazza oggi. Mentre Albano è convinto che la figlia sia morta e ha deciso di voltare pagina dopo aver pianto la sua dipartita, per Romina Power la speranza è ancora accesa. Il suo cuore di madre non ha mai voluto accettare che la sua primogenita sia deceduta in quella notte del 31 dicembre 1994. Proprio per questo, la coppia più amata dagli italiani non è riuscita a superare la crisi e si è definitivamente separata. Un diverbio di opinioni, una tragedia metabolizzata in maniera troppo differente, una sofferenza impossibile di affrontare ancora insieme. E ancora oggi Romina Power non perde le speranze e continua a lavorare sul misterioso caso di Ylenia. Sono moltissime le segnalazioni pervenute negli anni e ancor di più le delusioni. La scomparsa della ragazza è avvolta dall'ombra. Mentre in Italia veniva dipinta come la perfetta figlia della perfetta coppia, sembra che in America la giovane avesse amicizie molto discutibili e frequentasse i posti amati da barboni e senzatetto. LEGGI ANCHE—> Bomba Ylenia Carrisi, Un membro della famiglia sa tutto. La confessione choc: "Io so, ma tocca a lei il primo passo". Fan sotto choc Le ultime fotografie che la ritraggono dipingono una Ylenia deperita, probabilmente vittima di sostanze stupefacenti. Non solo, la figlia di Albano e Romina Power si era affidata a un santone anche lui sempre sfuggente. C'è chi dice che sia morta di overdose, chi dice che si sia suicidata nel fiume. Infine, chi dice che la sua scomparsa sia stata desiderata e che la Carrisi abbia fatto di tutto per non essere trovata. Forse convinta proprio dalle persone di cui si era circondata, la ragazza avrebbe potuto decidere di cambiare stile di vita e dedicarsi alla droga e al vagabondaggio. Sono passati 27 anni e nonostante tutte le segnalazioni di Ylenia Carrisi non si hanno tracce. Ma la speranza non muore mai e Romina Power continua a cercare la sua amatissima primogenita. Nelle puntate degli ultimi giorni di Chi L'ha Visto, la trasmissione che si occupa proprio delle persone scomparse, è stato nuovamente affrontato l'argomento della figlia della coppia di cantanti più amata d'Italia. In particolare si è discusso del fatto che oggi la ragazza dovrebbe essere diventata una donna e quindi aver cambiato radicalmente il suo stile e il suo volto. LEGGI ANCHE—> La Figlia di Albano è viva ed è sposata con "Gringo", un sorvegliato speciale. La Tv spagnola manda in onda il video Bomba con la giovane Carrisi. Eccolo Continuare a cercare la giovane Ylenia Carrisi, che all'epoca aveva 23 anni, potrebbe risultare inutile. Tramite degli studi si può dare un'ipotesi di come la giovane donna sia cresciuta ed è stata realizzata una fotografia appositamente per mostrare la figlia di Albano e Romina Power come dovrebbe essere oggi. Quindi, l'appello accorato di continuare a prestare attenzione e adottare, nelle ricerche, la consapevolezza che la scomparsa non è più una giovane donna, ma una donna matura. Che, nel caso fosse viva, ancora oggi decide di nascondersi agli occhi della madre. Ma sempre a Chi l'ha visto è stato segnalato anche un avvistamento di Ylenia a Venezia in Italia, da parte di un fotografo professionista. L'uomo l'avrebbe anche chiamata per nome ma a quel punto lei sarebbe scappata. La donna avvistata sembrava una senza tetto e si trovava appunto alla stazione del capoluogo venete. Che sia lei? Potete leggere tutto Qui: (Ylenia Carrisi fotografata a Venezia, ingrassata e trasandata. Il fotografo: "E' lei". Ecco la foto choc. )