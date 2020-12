Bomba Ylenia Carrisi, Si trova in Asia, la suora che l’ha ospitata rompe il silenzio: “E’ stata qui con noi, ma poi è scappata. Vi racconto tutto”

L’attenzione mediatica in questi giorni torna a concentrarsi sulla famiglia Carrisi per via del nuovo avvistamento di Ylenia, la figlia di Albano e Romina. La donna attualmente si troverebbe in Asia, almeno stando alle parole del prete del convento dove inizalmente Ylenia si sarebbe rifugiata. Vediamo cos’è successo

La figlia scomparsa di Albano e Romina

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di parlare delle varie notizie che riguardano il caso di cronaca di Ylenia Carrisi. La ragazza è scomparsa dalla città di New Orleans dove si era trasferita qualche tempo prima della sua scomparsa, dove si era innamorata di un musicista dal nome Alexander che in un primo momento è stato anche ritenuto responsabile del suo presunto omicidio.

Cosa sia successo alla figlia di Albano e Romina al momento sembra essere comunque un mistero, anche se il cantante di Cellino San Marco è certo del fatto che Ylenia non sia più in questo mondo, trascinata nell’oblio dalla brutta scia che aveva avvolto la ragazza che la notte della scomparsa si sarebbe gettata nelle acque del Mississippi probabilmente confusa a causa dell’assunzione di stupefacenti, che la ragazza, nell’ultimo periodo della sua vita, aveva iniziato a consumare

Ylenia si trova in Asia?

Come abbiamo avuto modo di spiegare, nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo coi Ylenia Carrisi sarebbe ancora viva e attualmente si troverebbe in Asia. Non a caso Freizeit Revue parlando del caso riguardante la scomparsa di Ylenia Carrisi ha dichiarato: “Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia Carrisi anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”. Sembrerebbe che la figlia di Albano e Romina si possa esser rifugiata in Asia dopo l’avvistamento in Arizona, dove viveva e lavorava come giardiniera in un convento. Dunque, secondo questa nuova fonte Ylenia Carrisi è viva ma a quanto pare preferisce vivere comunque lontano dalla sua famiglia.

“Ha detto che voleva andare in Asia”

Non molto tempo fa Ylenia Carrisi era stata avvistata in Arizona e, secondo quando reso noto, la donna viveva in un convento dove sarebbe stata assunta come giardiniera. Ylenia, o per meglio dire la persona indicata come la figlia di Albano e Romina, avrebbe fatto sparire le sue tracce dopo l’arrivo della polizia che si era recata sul luogo per attestare se fosse lei oppure no. La ragazza infatti aveva lasciato in fretta il convento dopo aver saputo dell’arrivo delle forze dell’ordine. La domanda resta “Perchè?”

A parlare della cosa è stato anche padre Samuel, il prete che fungeva anche da custode del convento, secondo quanto riportato anche da Lettoquotidiano, ha commentato il tutto dicendo: “Due giorni dopo la telefonata della polizia, una donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero. Era turbata. Ha detto che voleva andare in Asia”. Da allora non è più tornata e non ci ha lasciato nessun recapito. Quando padre Samuel ha visto la foto di Ylenia ha poi dichiarato che in effetti “poteva trattarsi di lei” stando alle somiglianze.

A confermare le parole del prete anche una suora del convento: "Si potrebbe essere lei, ma non ne sono certa. Nella foto è solo una ragazza, la donna che era qui era molto più grande. Era sempre silenziosa e viveva da sola in una casa vicino al convento. A volte ci chiedeva libri in prestito, sembrava molto ben istruita. Il lavoro della terra nobilita lo spirito e l'animo e si vedeva che era una anima tormentata ma libera". Queste le parole dell'ecclesiastica sulla presunta giardiniera che secondo molti sarebbe proprio Ylenia.