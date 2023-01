Bombeiro dá dicas de como evitar choques elétricos e incêndios

No domingo (29), a jovem Carolina dos Santos Oliveira, de 19 anos, foi encontrada morta em frente a uma churrasqueira elétrica, segurando uma extensão com fio desencapado. Bombeiros dá dicas para evitar choques e acidentes domésticos

A morte de um moradora de Araraquara (SP), no domingo (29), chamou a atenção para o risco de choques elétricos em casa e comércios.

Carolina dos Santos Oliveira, de 19 anos, foi encontrada caída em frente a uma churrasqueira, segurando uma extensão elétrica feita por cabo de antena. Parte do fio estava desencapada.

A EPTV, afiliada da TV Globo, ouviu o cabo dos bombeiros Jonatan de Sousa Donofre sobre dicas para evitar acidentes e incêndios com a instalação elétrica e equipamentos. (confira abaixo).

Benjamin ou T

Sobrecarga em tomadas podem causar novos incêndios em Camelódromo de Rio Branco

Reprodução Rede Amazônica Acre

Usado para ligar vários equipamentos em uma tomada só, o benjamin , também conhecido como T, deve ser evitado.

“Às vezes aquela rede não suporta a carga de três equipamentos. O morador às vezes coloca mais um T, isso pode sobrecarregar, podendo causar choque elétrico ou incêndio”.

Instalação elétrica

Os serviços de instalação elétrica têm de ser feitos sempre por um profissional especializado

divulgação

É importante ter um profissional capacitado para fazer a instalação elétrica da residência ou estabelecimento para que ela suporte os equipamentos.

“As vezes a pessoa quer economizar dinheiro, não coloca a bitola de fio correta, sobrecarrega e há risco de choque ou incêndio”.

Chuveiro

Chuveiro elétrico

Dracoo/Divulgação

Para trocar a temperatura do chuveiro é importante desligá-lo para evitar levar choques.

Cuidados com manutenções

Toda vez que estiver realizando alguma manutenção elétrica é importante desligar o disjuntor da casa para ter segurança.

Isolamento de fios

Fios desencapados podem causar princípios de incêndios

Divulgação

Nunca deixar fios desencapados. Sempre fazer o isolamento e deixar escondido, fora do alcance de crianças.

Queda de fios elétricos na rua

Fios espalhados em rua

Júlio Leite/Arquivo Pessoal

Se ocorrer queda de cabos de energia durante chuvas, é importante sempre manter uma distância segura e chamar a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros para o isolamento do local.

“A gente vai estar molhado e a água é condutora de energia”.

Vito Califano