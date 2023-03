Bombeiro que resgatou garota presa em ‘caverna’ após cair da moto aquática gritou: ‘não desiste agora’

Caso aconteceu próximo ao Morro do Maluf, em Guarujá (SP). O estado da jovem de 14 anos é considerado grave. Onda derruba pai e filha de moto aquática e vítimas são resgatadas em Guarujá, SP

O guarda-vidas que se ‘atirou’ no mar para salvar uma adolescente de 14 anos, que ficou presa em uma ‘caverna’ na costa rochosa em Guarujá, no litoral de São Paulo, após cair da moto aquática pela força das ondas, lembra cada detalhe do salvamento. Ao g1, Rafael Menezes Ribeiro contou que a vítima estava machucada e que foi preciso ‘motivá-la’ para garantir o resgate. “Eu preciso de você. Não desiste agora!”, gritou o profissional à menina (veja o vídeo acima).

A situação aconteceu na última segunda-feira (27), em área próxima ao Morro do Maluf. A jovem estava com pai tirando fotos no local quando foram derrubados do veículo. Ela foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro em estado grave. O homem, por sua vez, não se feriu.

Em entrevista à TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, o guarda-vidas comentou que, ao ser informado sobre a ocorrência, esperava encontrar a menina em cima das pedras, já que o pai dela havia sido resgatado momentos antes.

“Passei por uma fenda e escutei uma voz [da menina] gritando. Até me arrepia […]. Entrei na caverna, que estava cheia de água, e vi a cabeça dela presa nas pedras lá no fundo […]. Eu não tinha forças para tirar uma vítima ‘mole’ [por conta das lesões], e gritava com ela: ‘Eu preciso de você! Não desiste agora’”, lembrou.

Ribeiro comentou também o que sentiu na hora em que se lançou nas águas. “Não é o tipo de salvamento que o bombeiro treina, por conta ao risco humano que temos aqui. Eu tinha que achar essa menina. A ocorrência só iria acabar quando, pelo menos, entendêssemos que ela não estava mais aqui. Graças a Deus, na primeira volta que dei [em meio às rochas], consegui ouvi-la”.

Bombeiro contou que não sabe de onde a jovem tirou forças para ser resgatada

Entenda o caso

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), as vítimas são da capital e teriam sido surpreendidas por uma onda enquanto tiravam fotos. Dois guarda-vidas realizaram o resgate do homem, que saiu ileso. A garota foi arrastada até as pedras e, por isso, se fez necessário apoio do 6° Grupamento de Bombeiros para resgatá-la com rapel.

O GBMar informou, ainda, que a adolescente precisou ser imobilizada e foi levada ao Hospital Santo Amaro, onde está em estado grave.

Pai e filha caem de moto aquática e precisam ser socorridos por bombeiros em Guarujá

Imagens obtidas pela reportagem mostram a moto aquática virada no mar e as vítimas sendo arrastadas pela correnteza. O vídeo também mostra o momento em que a adolescente foi resgatada com auxílio do rapel (veja no topo da matéria).

Pai e filha são socorridos após jet-ski virar em alto-mar na tarde desta segunda-feira (27), no Morro do Maluf, em Guarujá (SP)

