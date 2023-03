Bombeiros buscam por caminhoneiro que desapareceu em rio após cair de ponte em Restinga, SP

Veículo tombou na Estrada do Marolo no fim da tarde de quarta-feira (29). Mergulhadores vistoriaram a cabine do caminhão, mas não encontraram o motorista até a manhã desta quinta (30). Caminhão cai em rio de estrada rural em Restinga, SP

O Corpo de Bombeiros está em busca de um caminhoneiro de 62 anos que desapareceu após sofrer um acidente no fim da tarde de quarta-feira (29) na área rural de Restinga (SP).

A vítima é Nelson Aparecido de Araújo, que dirigia um bitrem carregado com bagaço de cana de açúcar. O veículo tombou em uma ponte da Estrada do Marolo, que liga o município a Patrocínio Paulista (SP), próximo a uma usina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão teria batido na defensa metálica da pista. A cabine do caminhão e um dos reboques caíram nas águas do Rio Santa Bárbara, já o outro, ficou sob a ponte.

As buscas por Araújo começaram logo após o acidente. Os bombeiros mergulharam no rio, vistoriaram o interior da cabine do caminhão mas não conseguiram localizar o motorista até a manhã desta quinta (30). As equipes seguem no local.

Caminhão tomba e partes do veículo caem em rio na área rural de Restinga, SP; motorista está desaparecido

Redes Sociais

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200