Bombeiros capturam jacaré de um metro em bairro de Gurupi

Animal estava acuado em calçada e foi solto em um lago da cidade. Animal foi capturado pelos bombeiros

Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar um jacaré que apareceu em uma rua no setor Parque das Acácias em Gurupi, no sul do estado. O animal tinha aproximadamente 1 metro de comprimento chamou atenção dos moradores.

O resgate aconteceu por volta das 21h na calçada de uma casa. Quando os militares chegaram ao local o animal estava acuado próximo de uma árvore. Ele foi imobilizado, colocado em uma gaiola de contenção.

Depois os bombeiros levaram o animal até um lago em uma área rural da cidade.

LEIA TAMBÉM

Novo vídeo mostra jacaré gigante lutando contra captura em lago no Tocantins

VÍDEO: Jacaré gigante é retirado de lago com pá carregadeira no Tocantins

Animal foi solto em um lago na cidade

Bombeiros/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi