Bombeiros começam terceiro dia de busca por idoso que caiu em lago com o filho para escapar de ataque de abelhas

Caso ocorreu em Esperantina, no norte do estado. Corpo de Shirley de Sousa Silva, 41 anos, foi encontrado e bombeiros buscam pelo pai dele, Antônio Ferreira da Silva, de 63 anos. Mergulhados dos bombeiros retomaram as buscas nesta terça-feira (24)

As buscas pelo homem que caiu em lago da zona rural de Esperantina, no norte do Tocantins, entram no terceiro dia nesta quarta-feira (25). Antônio Ferreira da Silva, de 63 anos, pescava com o filho e outras duas pessoas quando foram atacados por abelhas e se jogaram na água para escapar das ferroadas. O filho do idoso também se afogou.

Pai e filho desapareceram no final da tarde de domingo (22), na região do Povoado Tobasa. O corpo de Shirley de Sousa Silva, 41 anos foi encontrado na madrugada de segunda-feira (23).

Conforme o Corpo de Bombeiros, mergulhadores fizeram buscas também na terça-feira (24), mas não localizaram Antônio Ferreira. Ao longo do dia foram realizados mergulhos com equipamentos em diferentes pontos com profundidade de até 17 metros.

Nesta quarta-feira (25) outra equipe vai para os mergulhos. O lago onde aconteceu o afogamento fica à margem direita do Rio Tocantins e com a chuva e transbordamento, os dois se conectaram. Os bombeiros também farão mergulhos na parte do rio.

Pai e filho eram moradores de Esperantina. Os bombeiros foram informados que os ocupantes do barco e as vítimas não usavam coletes salva-vidas, mas sabiam nadar.

