Bombeiros da região de Presidente Prudente participam de missão de resgate de vítimas de temporal no Litoral Norte de SP

Força-tarefa formada por 18 militares atua durante dois dias no bairro Juquehy, em São Sebastião (SP). Bombeiros da região de Presidente Prudente (SP) ajudam a socorrer vítimas do temporal no Litoral Norte de SP

14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente

Uma força-tarefa formada por 18 bombeiros integrantes do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente (SP) partiram nesta quinta-feira (23) em direção ao Litoral Norte do Estado de São Paulo com o objetivo de ajudar na busca e no resgate de vítimas após a tragédia causada pelo temporal do último fim de semana.

Os trabalhos estão previstos para durar dois dias, no bairro Juquehy, em São Sebastião (SP), e os militares retornam neste sábado (25) ao Oeste Paulista.

Essa não é a primeira vez que os bombeiros do 14º GB são convocados para missões fora da área operacional, como, por exemplo, as missões em Brumadinho (MG), no ano de 2019, e Guarujá (SP), em 2020.

Tragédia

As fortes chuvas que caíram no último fim de semana sobre o Litoral Norte paulista causaram inundações, desabamentos e quedas de barreiras que bloquearam as principais rodovias, deixando um rastro de destruição.

Seis dias após a tragédia, há ainda dezenas de desaparecidos. Na última divulgação do governo estadual, cerca de 30 pessoas estavam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, há mais de quatro mil vítimas desalojadas ou desabrigadas.

O balanço da Defesa Civil aponta 54 mortes, sendo 53 em São Sebastião e uma em Ubatuba (SP).

Segundo o governo estadual, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. As vítimas são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. Os demais ainda aguardam perícia e identificação.

