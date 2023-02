Bombeiros de Marília que ajudam em resgate no litoral norte salvam cão de área de deslizamento de terra; vídeo

Sargento Ives Hudson Pontes Fogaça, que fez o resgate, contou que equipe fazia buscas por família que está desaparecida. Dezenas de pessoas seguem desaparecidas. Vídeo mostra bombeiro de Marília resgatando cão em área de deslizamento em São Sebastião

Uma equipe dos bombeiros de Marília (SP) que ajuda em resgate no litoral norte salvou um cão em área de deslizamento de terra nas proximidades de Barra do Una, em São Sebastião (SP), nesta terça-feira (21). A região ficou destruída após chuvas no fim de semana.

Cerca de 20 bombeiros da região foram enviados para o litoral na tarde de domingo (19). Até a manhã desta quarta-feira (22), 48 mortes foram registradas e dezenas seguiam desaparecidas.

A equipe do centro-oeste paulista, que já retornou para casa após dois dias de trabalho intenso, encontrou o cão enquanto trabalhava nas buscas por uma família de três pessoas, entre elas uma criança. Até esta manhã, as pessoas seguiam desaparecidas.

O sargento Ives Hudson Pontes Fogaça, de Marília, foi quem fez o resgate do animal, que estava bastante debilitado, tremendo e aparentava dor.

Devido à situação, o bombeiro preferiu não mexer no animal além do necessário e não foi possível verificar se era um macho ou uma fêmea.

Sargento Ives, de Marília (SP), resgata cão em São Sebastião (SP)

Arquivo pessoal

“É um local bem extenso, desceu muita terra, então há muito galho, troncos gigantes de árvore, então é muito difícil. Conseguimos localizar os móveis da casa, estabelecemos um perímetro, mas não encontramos a família desaparecida”, afirma o sargento.

De acordo com ele, o cão não estava por ali no primeiro dia de resgate e quando apareceu estava ilhado pela lama.

“Essa família tinha quatro cães e outros dois já tinham sido resgatados, porém um segue desaparecido. Esse que resgatamos ontem apareceu no segundo dia de trabalho. Ele estava rosnando, mas aos poucos fui acalmando ele”, detalha Ives.

Segundo o sargento, a situação do litoral norte de São Paulo é desoladora, mas ao mesmo tempo há muita solidariedade. “Nunca vi tanta mobilização, tantos voluntários trabalhando após um desastre”.

Sargento Ives já participou de outras ações de emergência, como no resgate após deslizamento de gruta em Altinópolis (SP), em outubro de 2021, em que morreram bombeiros civis.

Bombeiro de Marília resgata cão em área de deslizamento em São Sebastião (SP)

Corpo de Bombeiros/Reprodução

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata