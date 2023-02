Bombeiros de São Carlos são convocados para atuar no resgate de vítimas no litoral de SP

Por conta das chuvas, cidades estão sofrendo com deslizamentos, alagamentos e interdições em rodovias. Dezenas de pessoas estão desaparecidas na costa sul de São Sebastião. Corpo de Bombeiros de São Carlos

Onze homens do Corpo de Bombeiros de São Carlos (SP) foram convocados para atuar no resgate de vítimas no litoral norte de São Paulo. Ao menos 36 pessoas morreram e 560 tiveram que sair de casa, entre desabrigados e desalojados.

Por conta da dificuldade de acesso aos locais que foram atingidos pela chuva, os bombeiros ainda não saíram do interior. Segundo um dos homens da corporação, eles estão de sobreaviso, ou seja, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço.

A partida para o litoral pode ocorrer na manhã da segunda-feira (20) e será feita em duas etapas: eles irão nas viaturas até São José dos Campos e de lá embarcarão em uma aeronave com destino às cidades atingidas.

Foram convocados homens que tenham especialização de salvamento aquático devido as enchentes e inundações, e especialização de busca e resgate em estruturas colapsadas, por conta dos desmoronamentos e deslizamentos.

Resgate

Mais de 100 bombeiros trabalham em resgate de vítimas em São Sebastião e Ubatuba.

Desde o início do domingo (19), policiais militares e bombeiros trabalham no resgate de vítimas em São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com o governo estadual, as equipes contam com 17 viaturas e com o apoio de sete helicópteros Águia. Até o fim do dia, aeronaves do Exército Brasileiro também serão empregadas nas ações de resgate.

Ainda segundo o governo, o Exército disponibilizou também técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba e máquinas para os trabalhos de resgate.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região.

O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

Chuvas causam mortes e provocam estragos no litoral de São Paulo

