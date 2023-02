Bombeiros de SC retomam buscas por possível vítima da queda de ponte pênsil na divisa com o RS

Incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu. Polícia de Santa Catarina investiga o caso. Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina retomou nesta terça-feira (21) as buscas por uma possível vítima da queda da ponte pênsil (sustentada por cabos) na divisa com o Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (20), quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu.

Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda. Os grupos deixavam as festas de carnaval que aconteceram em Passo de Torres, no Sul catarinense, e voltavam para Torres (RS) pela ponte. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso.

Identificado como Brian Grandi, de 20 anos, o jovem é a possível vítima da queda da ponte. De acordo com familiares, ele não é visto desde a madrugada de segunda e teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos.

Grandi é considerado uma possível vítima pois não há confirmação de que ele estivesse na ponte no momento da queda. Conforme as autoridades catarinenses, é possível que o jovem esteja em outro local, como na casa de amigos. Na segunda, seis pessoas chegaram a ser consideras desaparecidas, mas foram localizadas em outros locais.

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Nesta terça, oito integrantes dos bombeiros trabalham nas buscas. São eles: dois mergulhadores, quatro com motos aquáticas e outros dois prestando apoio. O Batalhão de Operações Aéreas catarinense também auxilia na operação.

Ainda de acordo com os bombeiros catarinenses, durante a madrugada desta terça as equipes foram acionadas por pessoas que possivelmente teriam avistado um corpo as margens do Rio Mampituba. Chegando no local, no entanto, foi constatado que tratava-se de um toco de madeira.

Placa na ponte informa que número máximo de pessoas ao mesmo tempo na estrutura é 20

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista acima). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Investigação

Na segunda, a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o incidente. Moradores e testemunhas foram ouvidas. Além disso, uma perícia foi feita no local. O laudo deve sair em 30 dias.

Também na segunda, a prefeitura de Passo de Torres afirmou que a ponte passou por manutenção preventiva na sexta-feira (17). Conforme o município, foram feitos reparos nos cabos, tirantes, tela e estrados.

O que diz a prefeitura de Passo de Torres

“A manutenção dos cabos de sustentação das cabeceiras e troca das pranchas de madeira são realizadas com frequência pelo município, sendo registradas nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, a última manutenção preventiva do local com o reparo nos cabos, tirantes, tela e estrados”.

