Bombeiros do Tocantins são enviados para ajudar no combate a incêndios florestais no Chile

Região central do país vem sofrendo com centenas de focos de queimada e pelo menos 25 pessoas morreram. Ajuda humanitária da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) foi autorizada pela presidência. Viaturas e equipamentos estão sendo levadas para o combate

Dois bombeiros do Tocantins estão integrando a missão humanitária internacional enviada pelo Brasil para ajudar no combate a incêndios florestais no Chile. A região central do país vem sofrendo com centenas de focos de queimada e pelo menos 25 pessoas morreram.

O envio da ajuda humanitária da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) foi autorizada por decreto presidencial assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, na quinta-feira (9). Ao todo serão 36 homens de diversos estados do Brasil enviados ao país vizinho.

O grupo está sendo enviado para região centro-sul do Chile, nas proximidades da capital Santiago e de Concepción. Os enviados do Tocantins são o capitão Rocha e o subtenente Vander Praxedes, que têm vasta experiência no trabalho e fazem parte da FNSP.

Subtenente Vander Praxedes e o capitão Rocha, estão a caminho do Chile

A base da Força Nacional fica no Gama (DF) e os integrantes vão para as missões conforme as especializações de cada um. O subtenente Vander Praxedes, por exemplo, esteve ano passado na Operação Guardiões do Bioma nos combates a incêndios florestais em Itaituba (PA) e Teresina (PI).

“Isso só demonstra a capacidade técnica que o Tocantins tem para integrar não só essa Força-Tarefa, assim como outras já realizadas e onde também estivemos, como Brumadinho – MG, Teresópolis – RJ, Recife – PE, e outras. É um demonstrativo da estrutura capacitada para atender todos os tipos de desastre”, disse o comandante-geral dos Bombeiros do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Farias.

A Missão Humanitária em apoio ao Chile é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em articulação entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Os integrantes da Força Nacional levam viaturas adaptadas, bombas de alta pressão e baixa vazão, reservatórios flexíveis de água para operação com aeronaves e drones.

Equipe de 36 homens está a caminho do Chile

