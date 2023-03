bombeiros-encontram-corpo-de-caminhoeiro-que-caiu-de-ponte-em-restinga,-sp

Vítima tinha 62 anos. Causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Os bombeiros encontraram nesta sexta-feira (31) o corpo de um caminhoneiro de 62 anos que caiu de uma ponte em uma estrada rural de Restinga (SP), segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

Nelson Aparecido de Araújo estava desaparecido desde quarta-feira (29), quando caiu no Rio Santa Bárbara enquanto dirigia um bitrem carregado com bagaços de cana. Ainda não se sabe as causas desses acidente.

Caminhão tomba e partes do veículo caem em rio na área rural de Restinga, SP; motorista está desaparecido

O acidente aconteceu no fim da tarde de quarta-feira, na área rural de Restinga. O veículo tombou em uma ponte da Estrada do Marolo, que liga o município a Patrocínio Paulista (SP), próximo a uma usina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão teria batido na defensa metálica da pista. A cabine do caminhão e um dos reboques caíram nas águas do Rio Santa Bárbara, já o outro, ficou sob a ponte.

As buscas por Araújo começaram logo após o acidente. Os bombeiros mergulharam no rio, vistoriaram o interior da cabine do caminhão mas inicialmente não conseguiram localizar o motorista até esta sexta-feira.

