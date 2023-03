Bombeiros fazem buscas após homem desaparecer no Rio Sapucaí na região de Ribeirão Preto

Vítima tem 46 anos e estava com amigos e familiares em cachoeira na tarde de domingo (26). Áureo Gomes Cordeiro, de 46 anos, desapareceu no Rio Sapucaí, entre Nuporanga e São José da Bela Vista

O Corpo de Bombeiros realiza nesta segunda-feira (27) buscas por um homem de 46 anos que desapareceu no Rio Sapucaí, entre Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP), no fim de semana.

Áureo Gomes Cordeiro estava com familiares e amigos na região conhecida como Cachoeira dos Dourados, a 60 quilômetros de Ribeirão Preto (SP), no domingo (26), quando desapareceu ao entrar na água por causas ainda não esclarecidas.

Rio Sapucaí, em região próxima à Cachoeira dos Dourados

O motorista Ronaldo Rodrigues Barretos estava passando o dia na Cachoeira dos Dourados quando viu a movimentação na água. Ele confirma ter visto o momento em que o homem foi levado pelas águas.

“Estava eu e minha família lá, curtindo o dia, mas longe do pessoal que estava nadando, que a gente sabe do risco que tem a cachoeira. Foi quando a gente percebeu movimentação de gente afogando. Eram três pessoas: duas mulheres e um homem. Duas mulheres conseguiram se salvar e o homem não conseguiu, afundou e desapareceu”, relata.

Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Sapucaí

Equipes iniciaram os trabalhos de campo ainda no domingo, mas precisaram interromper ao anoitecer e retomaram as buscas na manhã desta segunda-feira.

De acordo com os agentes, a grande quantidade de pedras dificulta o trabalho dos bombeiros.

valipomponi