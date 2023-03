Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu ao ir lavar roupas em córrego

Desaparecimento aconteceu em uma fazenda em Xambioá, no norte do Tocantins. Buscas foram retomadas pelos militares nesta sexta-feira (3). Bombeiro fazendo busca por homem em área de mata

Bombeiros/Divulgação

Os bombeiros foram chamados em uma fazenda de Xambioá, no norte do Tocantins, para fazer buscas por um homem de 38 anos que desapareceu na região. A vítima teria saído para lavar roupas em um córrego e não foi mais vista.

Os bombeiros informaram que foram chamados pela esposa do dono da fazenda terra nesta quinta-feira (2). Ela contou que funcionário desapareceu por volta do meio-dia na última quarta-feira (1º) após ir até o córrego.

A equipe dos bombeiros foi até o local e fez uma busca por vários locais da propriedade, mas não conseguiram localizar o desaparecido. O trabalho foi encerrado no início da noite e os militares retornaram ao local nesta sexta-feira (3).

Bombeiros buscam por homem desaparecido em fazenda

Bombeiros/Divulgação

