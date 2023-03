Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Guaíba, em Porto Alegre

Homem bateu o veículo em contra rochas que ficam nas margens do rio, próximo ao Parque Pontal. Após, testemunhas viram ele entrar na água, nadar alguns metros e submergir. Homem bateu com o veículo em uma rocha às margens do Guaíba

O Corpo de Bombeiros de Porto Alegre faz buscas por um homem que entrou no Guaíba na madrugada deste domingo (12). Conforme a Brigada Militar, antes, ele atropelou pessoas, perdeu o controle do veículo e colidiu contra rochas que ficam nas margens do rio, próximo ao Parque Pontal, na Zona Sul da Capital.

De acordo com os bombeiros, testemunhas viram o homem descer do carro e entrar nas águas. Após nadar alguns metros, ele submergiu. Mergulhadores realizam buscas no local desde a madrugada. A corporação foi acionada por volta das 2h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ainda não foi identificado.

Buscas começaram anda na madrugada

