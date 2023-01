Bombeiros fazem buscas por professor indígena que desapareceu em aldeia no Tocantins

Rubens Txuco Kraho não é visto desde a última sexta-feira (27). Moradores perceberam o sumiço após professor não atravessar rio em balsa com o grupo que conversava. Professor Rubens Txuco Kraho desapareceu e está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros

Arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros de Araguaína faz buscas por um professor indígena que despareceu em Goiatins, na região norte do estado. Rubens Txuco Kraho não é visto desde a última sexta-feira (27). As buscas estão concentradas na aldeia Rio Vermelho, na terra indígena Kraolândia.

A suspeita é de que Rubens teria sumido ao atravessar o Rio Vermelho. Segundo indígenas na região, ele estava com um grupo que fez a travessia com uma balsa na noite de sexta (27). Na manhã de sábado (28) moradores perceberam que o homem não tinham retornado com o grupo e não conseguiram mais contato com o professor.

Os indígenas voltaram para o local onde tinham visto Rubens pela última vez e fizeram buscas superficiais, mas ele não foi localizado. Os bombeiros foram chamados e iniciaram os trabalhos na região neste domingo (29).

O professor Rubens Txuco Kraho dá aula para crianças indígenas.

Indígenas da região informaram que por causa do período chuvoso o rio está mais cheio que o normal. As buscas devem durar todo o dia.

Vito Califano