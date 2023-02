Bombeiros localizam corpo de homem que desapareceu após carro cair em rio em Arujá

Acidente foi na noite de quarta-feira. No veículo estavam motorista e dois passageiros; condutor e outro passageiro conseguiram sair do carro. Corpo de Sandro Dias da Silva foi localizado dois dias depois de veículo cair em córrego durante temporal

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta sexta-feira (3) o corpo do homem que desapareceu em um rio de Arujá. Sandro Dias da Silva estava em um carro que caiu no rio durante forte chuva registrada na cidade na quarta-feira (1º). Outras duas pessoas que estavam no veículo conseguiram se salvar.

As buscas começaram na quarta, continuaram na quinta-feira (2) e foram finalizadas nesta sexta. Após percorrer o trecho do Rio Baquirivu-Guaçu, em Arujá, os bombeiros se deslocaram para um trecho na cidade de Guarulhos.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), na noite de quarta-feira choveu cerca de 36 milímetros em Arujá.

Acidente

O motorista do carro contou que voltava do trabalho com dois amigos. “A água estava em cima desse tanto da ponte peguei a poça de água e o carro derrapou e eu cai para dentro do rio”, disse o pedreiro Clóvis Francisco dos Santos. Ele recorda que o teto do carro serviu de abrigo.

“Os dois ficaram em cima do teto do carro. Quando eu pulei, o Magrão que é esse outro que se salvou já estava correndo atrás de nós, gritando Clóvis, Bahia, que é o nome do outro que a gente chama, que é o Sandro. E eu gritava tô por aqui. Só que eu não ouvia a voz do Sandro”, disse Clóvis.

