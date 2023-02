Bombeiros monitoram área de vegetação atingida por incêndio em Pelotas

Autoridades de saúde alertam para riscos que fumaça pode causar a moradores da região. Em caso de sintomas, prefeitura orienta população a buscar atendimento médico. Incêndio nas margens do Canal São Gonçalo preocupa moradores de Pelotas

O Corpo de Bombeiros monitora um incêndio que atingiu uma área de vegetação às margens da BR-392, entre Rio Grande e Pelotas, no Sul do estado. O fogo começou na tarde de quinta-feira (16). As causas ainda estão sendo apuradas, mas a principal suspeita é que pescadores da região teriam feito uma fogueira no local.

O tempo seco fez com que o fogo se espalhasse rapidamente. Segundo os bombeiros, cerca de 400 hectares foram queimados. As chamas foram controladas na manhã desta segunda-feira (20).

“O ideal é não fazer fogo próximo de vegetação, principalmente em um momento onde o clima tá muito seco e favorece a propagação do fogo. Mas se for o caso de realizar, que se assegure que o fogo foi totalmente extinto, não sobrou nenhuma brasa, nenhum resto, não queimar lixo no terreno e não queimar o campo com o fogo”, pondera o comandante da Companhia Especial dos Bombeiros em Pelotas, major Daniel Pierobom.

A fumaça pode causar doenças respiratórias, já que contém substâncias tóxicas, como monóxidos de carbono. Os sintomas mais comuns são tosse, dor ou infecção na garganta e vermelhidão nos olhos. Casos mais graves incluem dificuldade respiratória ou falta de ar.

A Prefeitura de Pelotas orienta a população que venha a ter sintomas decorrentes da fumaça a procurar atendimento médico nos seguintes locais:

Aos finais de semana e feriados:

UPA Areal – Av. Ferreira Viana, 2231

De segunda a sexta (a partir do dia 22):

Em todas as UBSs – das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h (exceto nas UBSs Balsa e Jardim de Allah, que funcionam até 13h30)

