Bombeiros oferecem cursos de prevenção de acidentes e incêndios gratuitos; veja com participar

Aulas são oferecidas no Ambiente virtual de aprendizagem da corporação. Crianças e adolescentes também podem participar. Um dos cursos oferecidos pelo Corpo de Bombeiros é de primeiros socorros

O Corpo de Bombeiros está oferecendo quatro cursos gratuitos para evitar acidentes e incêndios. Os conteúdos são voltados à prevenção e podem participar adultos, crianças e adolescentes.

As aulas são realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da corporação. Para conferir é só acessar o site.

Na plataforma online os cursos estão divididos em ensinamentos para comunidade, que são voltados aos adultos, sendo um dos cursos para prevenção de incêndio e o outro de primeiros socorros.

Para crianças e jovens são oferecidos os cursos de Criança mais Segura e Jovem mais Seguro. Para participar é só fazer o cadastro no site do Corpo de Bombeiros.

