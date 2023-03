bombeiros-resgatam-cadela-que-ficou-presa-em-bambuzal-nas-margens-de-rio-no-interior-de-sp

Animal foi encontrado por uma pessoa que escutou seu choro e acionou os bombeiros em Botucatu (SP). Resgate foi realizado nas proximidades do Terminal Rodoviário. Bombeiros com cadela resgatada em bambuzal de Botucatu (SP)

Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Botucatu (SP) resgatou, nesta quarta-feira (8), uma cadela que ficou com a pata presa dentro de um bambuzal nas margens do rio que passa próximo ao Terminal Rodoviário do município.

O resgate foi realizado por volta das 11h após um morador informar a corporação de que estava ouvindo há horas um choro canino.

Foi necessário utilizar uma escada como ponte para cruzar o rio e viabilizar o salvamento. Alguns galhos precisaram ser cortados. O animal foi devolvido à proprietária, que estava nas proximidades acompanhando o resgate.

Escada foi utilizada por bombeiros de Botucatu (SP) para transpor rio em salvamento a cadela

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Cadela ficou presa entre bambus em Botucatu (SP)

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Vittorio Ferla