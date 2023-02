Bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido no rio Araguaia em Xambioá

Corpo foi avistado por ribeirinhos e retirado do rio pelos Bombeiros. Homem teria entrado no rio e desaparecido durante uma festa na cidade. Corpo de homem foi resgatado pelos bombeiros

Reprodução

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (14) o corpo de um jovem que desapareceu no rio Araguaia em Xambioá, no norte do estado. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Gleydson Yury Sousa Santos, de 30 anos.

O corpo foi avistado por ribeirinhos e depois resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que fazia buscas na região desde o início da manhã.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A PM informou à TV Anhanguera que o homem desapareceu durante uma festa na cidade. Testemunhas disseram que ele era morador de Araguaína e teria consumido bebida alcóolica antes de entrar na água.

Barqueiros da cidade ainda teriam tentado fazer o resgate, mas ele submergiu e não foi mais visto.

As buscas foram realizadas pela equipe dos bombeiros de Araguaína. Após ser localizado, o corpo foi levado até a margem e o IML chamado para recolhê-lo.

Bombeiro localiza corpo de homem desaparecido no Rio Araguaia

CBMTO/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200