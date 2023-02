Bombeiros resgatam vaca que caiu em fossa na região sul de Palmas

Incidente aconteceu em uma região de chácara próximo do Taquari. Animal saiu do buraco ileso após resgate dos militares. Bombeiros resgatam vaca que caiu em um buraco na região sul de Palmas

Os bombeiros foram chamados para um resgate de peso na tarde desta sexta-feira (24) depois que uma vaca caiu dentro de uma fossa. O incidente aconteceu em uma região de chácara próximo do Taquari, no sul de Palmas.

O animal não estava ferido, mas também não conseguiu sair do buraco. Quando chegaram ao local os militares resolveram cavar uma rampa lateral usando pás, picaretas e enxadas. Depois disso o animal conseguiu sair da fossa ileso com ajuda de uma corda.

Vaca caiu em fossa e deu trabalho para os bombeiros

Bombeiros/Divulgação

