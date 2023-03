Bombeiros resgatam vaca que caiu em poço no interior do RN; veja vídeo

Caso aconteceu nesta terça-feira (7) no sítio Barra da Areia, na zona rural de Currais Novos. Animal foi resgatado sem ferimentos. Vaca é resgatada de poço por bombeiros no interior do RN

Bombeiros militares resgataram na manhã desta terça-feira (7) uma vaca que caiu em poço na cidade de Currais Novos, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

O fato aconteceu no no sítio Barra da Areia, que fica na zona rural do município. A ação para salvar o animal foi registrada em vídeo (veja acima).

Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram um tripé e um sistema de multiplicador de força. O animal então foi alçado até o solo e foi resgatado sem ferimentos.

Depois, é possível ver no vídeo que a vaca se desequilibra ao tentar ficar em pé, mas em seguida se sustenta e corre pelo pasto.

Vaca foi resgatada em Currais Novos, no RN

Divulgação

