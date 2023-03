Bombeiros retomam buscas pelo último desaparecido em tragédia no Litoral Norte de SP

A operação havia sido suspensa na última quarta-feira (1°), mas foi retomada por conta das boas condições do solo e do tempo no bairro Baleia Verde, em São Sebastião (SP). Eliseu Alves Pedro, de 52 anos, é caseiro e desapareceu após o temporal.

O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (3) as buscas pela última pessoa desaparecida após as chuvas históricas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana do carnaval.

Com isso, as equipes de resgate retornaram ao bairro Baleia Verde, em São Sebastião (SP), onde há indícios de que Eliseu Alves Pedro esteja. Ele morava sozinho em uma chácara na região localizada na Costa Sul, a mais atingida pela tragédia.

As buscas haviam sido suspensa na última quarta-feira (1°) pois, segundo a corporação, as condições climáticas não eram favoráveis e não ofereciam segurança aos bombeiros envolvidos na operação. Na terça (28), mais de 30 profissionais chegaram a ficar ilhados no local após um temporal.

Agora, de acordo com o Governo de São Paulo, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do próprio Corpo de Bombeiros, eles verificaram a melhoria nas condições climáticas e do solo, garantindo maior segurança às equipes.

A última imagem vista de Eliseu foi no sábado (18), por volta das 16h, antes do início das chuvas, por meio de uma câmera de segurança posicionada do lado de fora da fazenda, onde ele trabalha.

Até o último balanço divulgado pelo Governo de São Paulo, 65 pessoas morreram na tragédia do litoral, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

