Bombeiros são chamados para apagar incêndio em prédio da Unitins

Fogo atingiu aparelho de ar-condicionado e cortinas, mas causou muita fumaça. Expediente presencial foi suspenso até a liberação do prédio. Bombeiros subiram por janela para combater princípio de incêndio

Bombeiros/Divulgação

Um princípio de incêndio na sede administrativa da Universidade do Tocantins (Unitins) mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (8) em Palmas. O fogo atingiu o gabinete da reitoria e a suspeita é de que tenha começado no ar-condicionado. Ninguém se feriu.

A Unitins informou que por prevenção todos os sistemas e rede elétrica da Universidade foram desligados e estarão indisponíveis até que haja autorização do Corpo de Bombeiros para o religamento. (Veja nota abaixo)

As chamas começaram por volta das 7h40. O primeiro a perceber a fumaça foi o vigia da instituição, que chamou os bombeiros e foi orientado a desligar a energia de todo prédio.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência contaram à TV Anhanguera que o fogo pode ter começado com um curto-circuito no ar-condicionado. Por causa da fumaça os militares tiveram que utilizar máscaras, tanques de oxigênio e entrar por uma janela.

Fogo atingiu prédio da Unitins em Palmas

Reprodução

O calor fez uma janela estourar. Após a entrada os militares providenciaram a ventilação do local e fizeram o rescaldo. Segundo os bombeiros, o fogo se concentrou no aparelho de ar-condicionado e nas cortinas.

A estrutura do prédio não foi comprometida. Os servidores que trabalham no bloco foram orientados trabalharem em home office até a liberação do bloco.

O que diz a Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) informa que houve um princípio de incêndio no Gabinete da Reitoria na manhã desta quarta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e chegou ao local com celeridade, de modo que as chamas foram controladas sem que houvesse feridos ou comprometimento de outros espaços da Sede Administrativa.

Por prevenção, todos os sistemas e rede elétrica da Universidade foram desligados e estarão indisponíveis até que haja autorização do Corpo de Bombeiros para o religamento.

