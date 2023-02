Bombeiros são chamados para resgatar paciente em casa após elevador despencar

Paciente estava no segundo andar da casa e o único acesso era por uma pequena abertura na grade da varanda. Caso foi registrado em Gurupi, no sul do estado; Ninguém se feriu. Bombeiros retirando paciente de cômodo em casa

Os bombeiros foram chamados para resgatar uma pessoa do segundo piso de uma casa após uma queda de elevador em Gurupi, no sul do estado. O incidente aconteceu em um imóvel no centro da cidade no início da noite deste sábado (18).

Segundo o relato feito aos bombeiros, o equipamento subiu até o piso superior da casa, mas apresentou um barulho e despencou de uma altura de aproximadamente três metros colidindo com o solo. As imagens feitas no local mostram que os cabos arrebentaram.

Não havia ninguém no elevador, mas a única forma de acesso ao piso superior seria por uma sacada com uma grade, onde havia uma pequena abertura. A pessoa que estava no local não teve a identidade divulgada, mas seria um paciente com estado debilitado.

Os bombeiros conseguiram entrar pela sacada, imobilizaram o paciente em uma prancha e depois fizeram a retirada com ajuda de uma escada.

O homem que fez a solicitação aos bombeiros se identificou como médico e avaliou o paciente, pedindo que permanecesse na casa porque não havia necessidade de ir ao hospital.

Cabos de elevador arrebentaram e equipamento despencou

