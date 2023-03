Bombeiros suspendem buscas pelo último desaparecido em tragédia no Litoral Norte de SP

De acordo com a corporação, a família não soube dar certeza de que o homem estava em casa no momento da tragédia e não há indícios que apontem que ele estivesse no imóvel. Eliseu Alves Pedro, de 52 anos, é caseiro e desapareceu após o temporal.

O Corpo de Bombeiros comunicou na tarde desta quarta-feira (1º) que as buscas pelo caseiro de 52 anos, que desapareceu após a tragédia no Litoral Norte de São Paulo, foram suspensas.

Eliseu Alves Pedro morava sozinho em uma chácara na região da Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião e não foi mais visto desde o temporal.

De acordo com a corporação, as buscas foram suspensas pois não há condições seguras para as equipes de resgate e também porque não há nenhum indício concreto de que o caseiro estava em casa no momento da tragédia.

Os bombeiros informaram que as filhas não têm certeza de onde o Eliseu estava durante o temporal e que já fizeram buscas no local utilizando equipes, cães farejadores, equipamentos da Anatel, mas até então não foi identificado nenhum sinal de celular ou da vítima.

Nesta terça-feira (28), mais de 30 bombeiros chegaram a ficar ilhados enquanto faziam buscas pelo caseiro no bairro Baleia Verde e um temporal atingiu o município. Eles foram retirados da área por aeronaves.

A última imagem vista de Eliseu foi no sábado (18), por volta das 16h, antes do início da chuva, por meio de uma câmera de segurança posicionada do lado de fora da fazenda, onde ele trabalha.

Os bombeiros não informaram se vão retomar as buscas e não deram detalhes sobre como será a atuação das equipes na próxima fase da operação no Litoral Norte de SP.

