Bombeiros usam retroescavadeira para retirar corpos após acidente entre caminhonete e caminhão na TO-070

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens e morreram, após colisão no município de Brejinho de Nazaré. Caminhonete foi parar debaixo de caminhão após acidente na TO-070

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os bombeiros precisaram usar uma retroescavadeira para retirar os corpos de duas vítimas após um acidente registrado, na noite deste sábado (4), na TO-070, no município de Brejinho de Nazaré. As pessoas que não resistiram estavam em uma caminhonete, que bateu em um caminhão carregado de grãos de soja.

Uma das vítimas foi identificada como Claudemir Pena da Silva, de 45 anos. A outra é uma mulher, que não teve o nome revelado. Os documentos dela não foram encontrados nos destroços.

A colisão aconteceu às 18h14 deste sábado. Os dois veículos colidiram e saíram da pista. A batida foi tão forte que a caminhonete foi parar debaixo do caminhão. Não era possível sequer ver as vítimas.

Por causa do posicionamento dos veículos e da grande quantidade de árvores, os militares tiveram dificuldades de fazer o resgate. A Prefeitura de Brejinho de Nazaré enviou uma retroescavadeira, o que possibilitou a limpeza da área e a remoção da caminhonete. Depois disso, os corpos foram retirados.

A Polícia Militar esteve no local e fez a sinalização da rodovia. O motorista do caminhão sofreu apenas lesões leves e estava consciente. Ele disse para a PM que a caminhonete entrou em uma curva em alta velocidade e invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo.

O caminhoneiro foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para que fosse feito o Boletim de Ocorrência. Na caminhonete, os policiais encontraram documentos e uma quantia de R$ 1,5 mil. Os pertences foram entregues à Polícia Civil.

O motorista do caminhão se responsabilizou pela remoção dos grãos e do seu veículo, dispensando o apoio policial.

Duas pessoas morreram após acidente entre caminhonete e caminhão

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente foi registrado na TO-070, no município de Brejinho de Nazaré

Divulgação/Corpo de Bombeiros

