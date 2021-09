bombette-di-zucchine-veloci…-una-tira-l’altra!

Croccanti fuori, soffici dentro: le frittelle di zucchine veloci in pastella sono lo snack perfetto per iniziare il pasto con il piede giusto! Scopriamo la ricetta pronta in pochi minuti.

Olio, pastella e zucchine: ecco i 3 ingredienti fondamentali per preparare un aperitivo goloso che conquisterà tutta la tavola dal primo morso. Le frittelle di zucchine, veloci e in pastella come le prepariamo noi, non hanno davvero alcun difetto… se non forse l’apporto calorico! Ma non si può non sgarrare qualche volta non è vero?!?

Noi prepariamo le nostre bombette di zucchine con una pastella neutra e del lievito per torte salate che rende il prodotto finale bello gonfio come dei veri palloncini golosi. Se non le avete ancora provate oggi è il giorno giusto per farlo! Scopriamo la ricetta insieme.

Frittelle di zucchine veloci

Preparazione delle frittelle di zucchine in pastella

Come prima cosa lavate e mondate le zucchine sotto acqua corrente fredda. Dopo aver eliminato le estemità grattugiate con un apposito utensile da cucina con fori grossi (oppure tagliatele a rondelle sottili) e mettetele in una ciotola con del sale e un peso al di sopra, in modo che spurghino a dovere per circa 20-30 minuti. Nel mentre preparare la pastella: mescolate insieme acqua e farina, regolate di sale, aggiungete la scorza di limone non trattato e il lievito per dolce salate. Amalgamate bene il tutto in modo che non ci siano grumi, poi scolate attentamente le zucchine e unitele alla pastella. Mescolate bene e mettete a scaldare circa 1 litro di olio di semi per friggere. Un volta caldo create delle quenelle con la pastella alle zucchine e immergetele nell’olio. Lasciate friggere per pochi minuti e fino a quando le vostre frittelle di zucchine non saranno belle gonfie e dorate. Estraetele dall’olio e mettetele ad asciugare su qualche foglio di carta assorbente da cucina. In caso servisse aggiustate di sale e servite subito ancora calde in tavola.

Per completare il tutto potete anche aggiungere una spolverata di pepe nero o qualche altra spezia o erba aromatica alle frittelle di zucchine fritte già pronte. In alternativa, se volete provare un gusto più deciso, provate a realizzarle con della golosa pastella alla birra.

Frittura delle bombette di zucchine

Conservazione

La ricetta delle frittelle di zucchine veloci è, come avete potuto provare con mano, semplicissima. Essendo fritte vi consigliamo di consumarle al momento quando sono ancora calde, con il passare del tempo infatti la consistenza e il gusto cambiano irreparabilmente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.