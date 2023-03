I bon bon sono dei dolcetti deliziosi, preparati con un soffice pan di spagna al cacao, marmellata di fragole, cioccolato bianco e cioccolato fondente. Ottimi da gustare dopo cena, da offrire prima del caffè, oppure semplicemente per una voglia di dolce. Una volta preparati potete conservarli in frigorifero in un contenitore chiuso per un massimo […]

Bonbon fragola e cioccolato, semplici e gustosi dolcetti per la festa del papà scritto su Più Ricette da Michele.

