Bonecos gigantes, nova versão de mascote e ritmos afrobrasileiros: tradicional Bloco da Ema fecha o Carnaval 2023 em Piracicaba

Após lotar Rua do Porto durante ensaios prévios, bloco mais antigo da cidade leva cocos, cirandas, afoxé e maracatu ao dia derradeiro da folia piracicabana, com concentração a partir das 15h. Bloco da Ema é o mais antigo do Carnaval de Piracicaba

Mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos de existência, o Bloco da Ema fecha a programação do Carnaval 2023, em Piracicaba (SP), nesta terça-feira (21). O grupo tem como marcas o uso de bonecos gigantes, como os de Olinda, além sua mascote Ema. Em sua música, leva cocos, cirandas, afoxé, maracatu e outros ritmos afrobrasileiros ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores. Ao chegar no destino, haverá o show “a Pisada é assim”, do grupo Sambada da Ema, até as 21h.

Fundador do bloco, Tony Azevedo explica que a novidade para 2023 ficou por conta da primeira batucada do ano, realizado em janeiro, que reuniu o público de todas as idades e também batuqueiros e batuqueiras de vários grupos da região, numa forma de envolver ainda mais essas pessoas para os preparativos do Carnaval.

Bloco da Ema no cortejo com sua mascote

“A realização dos nossos ensaios, abertos ao público e aos batuqueiros, lotou a Rua do Porto, todos os domingos nas prévias de Carnaval, envolvendo não só os moradores da cidade como também os turistas, aumentando a nossa expectativa com relação à quantidade de público para esse ano”, revela o artista.

A Ema, figura marcante do bloco, terá uma nova versão, mais colorida, alegre e articulada, com movimentos que facilitarão mais a sua performance. Assim, ficará garantida seu envolvimento e interação com o público, segundo Tony.

O Bloco da Ema também tem seus bonecos gigantes, típicos da cidade de Olinda, confeccionados pelo bonequeiro Carlos Chiaranda, de Piracicaba, em homenagens a figuras ilustres da cidade. Entre eles estão o o boneco Mestre Tony Azevedo; a MamÁfrica, figura da Dona Odete, do movimento negro; a Noiva da Colina, figura de uma índia, homenageando a cachoeira o Véu da Noiva; e a graciosa Ema, que dá nome ao bloco.

“Para nós, realizar o Carnaval 2023 no formato presencial é um desafio e um compromisso muito grande em manter viva e forte a tradição dos blocos de rua na cidade sem perder as suas características, que são a valorização dos antigos Carnavais, a participação da família e principalmente da cultura popular afrobrasileira. E, também, garantir para os foliões a segurança, desde a sua concentração e saída do bloco”, explica o fundador.

Bloco da Ema tem como uma de suas marcas o uso de bonecos gigantes

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

