Bong Joon-ho sarà il Presidente di Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2021

Mentre i cinema di tutto il mondo continuano a essere chiusi per via delle restrizioni legate alla pandemia, la Mostra del Cinema di Venezia guarda avanti e annuncia il Presidente di Giuria della sua 78esima edizione, che si terrà dal 1° all’11 settembre al Lido: si tratta del regista sudcoreano Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar nel 2020 con il suo Parasite, il primo film straniero ad aver avuto la meglio nella categoria di migliore pellicola dell’anno. «La Mostra di Venezia porta con sé una lunga e ricca storia, e sono onorato di essere coinvolto nella sua meravigliosa tradizione cinematografica» ha commentato a mezzo stampa il regista di capolavori come Memories of a Murder e Snowpiercer, felice di accettare un ruolo così importante succedendo a Cate Blanchett, che aveva guidato la giuria lo scorso anno.

#BiennaleCinema2021 Director #BongJoonHo will be the President of #Venezia78 International Jury!

“Venice International Film Festival carries with it a long and varied history, and I’m honored to be woven into its beautiful cinematic tradition” → https://t.co/dbY6j4q04A pic.twitter.com/aKiOwNrJVD — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) January 15, 2021

«In qualità di presidente di giuria – e soprattutto come cinefilo – sono pronto ad ammirare e applaudire tutti i grandi film selezionati dal festival. Sono pieno di speranza ed eccitazione» ha continuato Bong Joon-ho prima che il Direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera esprimesse tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: «La prima buona notizia riguardante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia è che Bong Joon-ho ha accettato con entusiasmo di presiedere la Giuria. Oggi, questo grande regista coreano è una delle voci più autentiche e originali del cinema mondiale. Gli siamo immensamente grati per aver accettato di mettere la sua passione di cinefilo attento, curioso e spregiudicato al servizio del nostro festival».

«È un piacere e un onore poter condividere la gioia di questo momento con gli innumerevoli estimatori, in tutto il mondo, dei suoi straordinari film. La decisione di affidare la Giuria a un cineasta coreano, per la prima volta nella storia del festival, è anche la conferma che la kermesse veneziana abbraccia il cinema di tutto il mondo, e che registi di ogni Paese sanno di poter considerare Venezia la loro seconda casa» ha concluso Barbera confermando l’intenzione della Mostra del Cinema di Venezia di andare avanti e di rappresentare un faro sempre acceso per il cinema di tutto il mondo, piegato dalla pandemia e da perdite miliardarie che ancora oggi mettono in crisi il settore.

